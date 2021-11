Westendorf

In Westendorf gibt es einen Adventsweg mit mehr als 30 Stationen

Plus Bei einem Adventsweg in Westendorf sorgen mehr als 30 Stationen im Ort für vorweihnachtliche Stimmung. Das Rathausfenster hält sogar einen Geschenketipp parat.

Von Steffi Brand

Pünktlich in der Woche vor dem ersten Adventssonntag erstrahlen sie bereits: die ersten Adventsfenster des Westendorfer Adventswegs. Da die weihnachtlich geschmückten Fenster im Ort bereits im Vorjahr für Vorweihnachtsstimmung sorgten und Licht und Freude - trotz der bedrückenden Corona-Stimmung - versprühten, startete der Frauenbund Westendorf auch in diesem Jahr wieder einen Aufruf an die Bürger und Bürgerinnen, ein oder mehrere Fenster, den Hauseingang oder den Garten weihnachtlich zu dekorieren und zu beleuchten. Und dieser hatte Erfolg.

