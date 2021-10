Westendorf

vor 31 Min.

Josef Specht aus Westendorf ist der Herr über 400 Kakteen

Eine Vorliebe für Stachliges. Über 400 Kakteen betreut Josef Specht in seinem Garten.

Plus Josef Specht züchtet und pflegt über 400 Kakteen in der Gartenanlage am Westendorfer Weidenweg. Dabei macht er auch immer wieder schmerzhafte Erfahrungen.

Von Peter Heider

Manchmal kommt Josef Specht während der Gartenpflege das Lied vom kleinen grünen Kaktus von den Comedian Harmonists aus Berlin in den Sinn. Der Westendorfer ist seit mehreren Jahrzehnten ein richtiger Kaktus-Liebhaber. "Angefangen", sagt Josef Specht, "hat die Liebe zu den stachligen Genossen vor etwa 30 Jahren während eines Urlaubs auf der Sonneninsel Teneriffa. Ich habe mich damals für die vielfältigen Kakteenarten auf der Insel interessiert und spontan einige Ableger und Kakteensamen mit nach Hause genommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen