Kabelbrand bei Firma in Westendorf

Die Feuerwehr eilt zu einem Brand in die Gewerbestraße von Westendorf. Die Löscharbeiten verlaufen zügig.

Feueralarm in Westendorf: Dorthin musste am Montag gegen 9.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr ausrücken. In einer Firmenhalle an der Gewerbestraße hatte laut Polizei eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Grund war ein Kabelbrand an einem Rolltor. Die FFW Westendorf konnte den Schmorbrand schnell löschen. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. (AZ)