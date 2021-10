Westendorf

12:30 Uhr

Schulprojekt in Westendorf zeigt fairen Handel in einem kleinen Ort

Was essen eigentlich Hühner? Diese Frage wurde den neugierigen Kindern in Westendorf beim Schukarle erklärt.

Plus Woher kommt unser Essen und was sind die Vorteile regionaler Vermarktung? Um diese Frage drehten sich jetzt Schulprojekte im Landkreis Augsburg.

Von Steffi Brand

Was bedeutet eigentlich fairer Handel und wie lässt sich dieser Grundschülerinnen und Grundschülern zwischen sechs und zehn Jahren erklären? Diese Frage stellte sich die Rektorin der Westendorfer Grundschule, Michaela Leinweber, bevor sie sich entschloss, die Grundschule zur Teilnahme an der "Fairen Woche 2021" anzumelden. Das Projekt "Zukunft fair gestalten - fair handeln für Menschenrechte weltweit", das im September stattfand und sich über den ganzen Landkreis erstreckte, münzte die Schulleiterin kindgerecht um. Sie erklärte den Kindern den fairen Handel, der bei vielen Verbrauchern an Beliebtheit gewinnt, am Beispiel des regionalen Handels im Ort.

