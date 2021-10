Tote Fische in der Schmutter bei Westendorf gefunden

Laut Polizei fand ein Zeuge mehrere tote Fische in der Schmutter bei Westendorf. Weshalb die Tiere starben, ist noch unklar.

Einige Tote Fische fand ein Zeuge in der Schmutter zwischen Westendorf und Kühlenthal. Den Fund meldete am Samstagnachmittag er der Polizei, welche die toten Tiere sicherstellte. Weshalb die Fische starben, ist unklar. Sie sollen nun untersucht werden. Auch die genaue Zahl der toten Tiere teilt die Polizei nicht mit. Die Beamten bitten nun um Hinweise, wer in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)