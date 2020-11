vor 18 Min.

Westendorf erhält eine Packstation

Pakete abholen rund um die Uhr. Das ist jetzt in Westendorf möglich. Denn dort wurde eine neue Packstation aufgestellt.

Mehr Platz für Päckchen und Pakete in Westendorf: Das Unternehmen DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So hat das Unternehmen jetzt die erste Packstation mit 74 Fächern in Westendorf in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation Am Oberfeld 3 beim Aldi-Markt ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Rund zwölf Millionen registrierte Kunden alleine in Deutschland nutzen laut DHL Packstationen beim Online-Einkauf. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Bundesweit gibt's 5500 Packstationen

Das Unternehmen stellt seinen Kunden bereits heute bundesweit über 5500 Packstationen zur Verfügung, bis 2021 werden es insgesamt rund 7000 sein. Neben den rund 2000 zusätzlichen Packstationen wird das Unternehmen weitere 500 Partner-Filialen und Paketshops bundesweit in Betrieb nehmen, um den Service für seine Kunden weiter zu verbessern.

Auf dieser Internetseite finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar. (AL)

