Wetter: Sonnige Ostern, schmelzende Hasen

Ostern ist mehr. In der Hauptsache ist es das Fest der Auferstehung, das Fest des Glaubens und der Hoffnung. Aber:

Beim Blick aus dem Fenster wird es auch zum Fest der Frühlingsgefühle – endlich Sonne statt Einheitsgrau. Und T-Shirt-Temperaturen statt Eiseskälte. Die Meteorologen überschlagen sich angesichts des sonnigsten Osterfestes seit 30 Jahren und küren Deutschland in den kommenden Tagen zur Wärmehochburg Europas.

Der eine oder andere verreiste Mittelmeer-Urlauber wird neidisch in Richtung Norden schauen: Denn hier wird’s laut Vorhersage teilweise wärmer als in der Türkei, Italien oder Spanien. Entsprechend hoch ist an Ostern die Sonnenbrandgefahr. Wer am Wochenende draußen unterwegs ist, sollte sich deshalb schützen.

Für den Schoko-Osterhasen könnte es kritisch werden

Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz liegt der UV-Index für die Feiertage bei vier bis sechs, in den Alpen sogar bei sieben. Es könnte sogar für den Schoko-Osterhasen kritisch werden – sofern er im geschmückten Osternest vergessen wird und zu lange auf seinen Finder warten muss. In der Hitze gerät er außer Form. Will heißen: Er schrumpft beim Sonnenbad, bis die Löffel mit den Pfoten zu einer klebrigen Einheit werden. Aber mal ehrlich: Wer nimmt bei diesem Wetter nicht gern geschmolzene Schokolade hin?

