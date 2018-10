vor 52 Min.

Wheelie nimmt in Altenmünster ein schmerzhaftes Ende

Ein 16-Jähriger stürzt beim Versuch, auf dem Hinterrad zu fahren. Auch in Gersthofen macht ein Fahranfänger eine schmerzhafte Erfahrung. Der aktuelle Polizeireport.

Beim Versuch in der Gartenstraße in Altenmünster mit seinem Fahrrad einen „Wheelie“ zu machen, stürzte der 16-jährige Biker auf die Fahrbahn. Neben Schürfwunden zog er sich am Sonntagnachmittag eine Gehirnerschütterung zu und wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus Wertingen eingeliefert. Das Rad wurde mit 30 Euro nur minimal beschädigt.

Fahranfänger kracht gegen Maschendrahtzaun

Wegen eines Fahrfehlers stieß ein 18-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag gegen einen Gartenzaun. Der junge Mann wollte von der Sportallee nach links in die Kanalstraße in Gersthofen und geriet dabei mit der rechten Seite auf den Gehweg. Dort stieß er mit solcher Wucht gegen einen Zaun, so dass im Fahrzeug alle sechs Airbags auslösten. Der 18-Jährige zog laut Polizei im Blindflug seinen Wagen nach links. Nachdem er die Kanalstraße überquert hatte, blieb sein Auto am Maschendrahtzaun des gegenüberliegenden Anwesens hängen. Der 18-Jährige wurde vorsorglich mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

Keinen Blinker gesetzt: Kradfahrer verletzt

Kleiner Fehler mit großen Folgen: Ein 37-jähriger Autofahrer vergaß zu blinken, als er am Samstag auf der Weberstraße von Langweid Richtung Foret unterwegs war und nach links auf den Parkplatz beim Baggersee abbiegen wollte. Zur selben Zeit setzte der 17-jährige Kradfahrer zum Überholen an. Als der 37-Jährige links anzog, krachte der 17-Jährige in die linke Seite und stürzte. Er zog sich Schürfwunden und eine Prellung zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (mcz)

