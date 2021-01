18:00 Uhr

Wichtiger Schritt für Geschäfte

Neue Möglichkeiten bieten sich ab Montag für die Einzelhändler mit "Click und Collect". Und das ist gut so.

Von Gerald Lindner

Dass es jetzt in Bayern endlich erlaubt ist, dass Kunden bei den Einzelhändlern online oder per Telefon bestellen und die Ware dann kontaktfrei vor dem Geschäft abholen können, war dringend notwendig. Denn gerade bei vielen kleinen Händlern, die aufgrund des Lockdowns nicht öffnen dürfen, ist die Existenz bedroht: Die Mieten und Pachten laufen weiter, bereits bestellte Ware muss bezahlt werden - und dann gibt es oft auch Personal, das ebenfalls bezahlt werden muss. Über Click und Collect können wenigstens gewisse Einnahmen erzielt werden. Nun ist es aber auch wichtig, dass die Kunden von dem endlich gestatteten Angebot regen Gebrauch machen. Wenn sie, statt bei den großen Internetanbietern wie Amazon & Co, bei den örtlichen und regionalen Händlern kaufen, helfen sie mit, ein umfassendes und reichhaltiges Angebot an Geschäften zu erhalten. Es war höchste Zeit, dass die Bayerische Staatsregierung diese Einkaufmöglichkeit eröffnet hat.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Click und Collect: Hier können Sie im Kreis Augsburg Ware abholen

Themen folgen