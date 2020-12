vor 18 Min.

Wie Altbürgermeister Helmut Schuster in diesem Jahr seine Krippen zeigt

Hat in den vergangenen Jahren in seiner Werkstatt mehr als 50 Krippen geschnitzt: Helmut Schuster.

Plus Vor zwölf Jahren erfüllte sich der 74-Jährige einen Traum. Seitdem hat er mehr als 50 Krippen geschnitzt. Weil die Ausstellung in diesem Jahr ausfällt, gibt es eine Alternative.

Von Simone Kuchenbaur

Vor zwölf Jahren ist Helmut Schuster in Heretsried in den Bürgermeister-Ruhestand getreten und hat sich seinen Traum vom Schnitzen in der eigenen Werkstatt erfüllt. Seitdem sind etwa 50 Krippen entstanden. Weil es in diesem Jahr keine Ausstellungen gibt, hat der 74-Jährige kurzerhand seine eigene Krippenausstellung auf der Terrasse am Hof organisiert.

Gegen Spende kann man bei Heretsrieds Altbürgermeister Krippe kaufen

Zu sehen sind dort sechs ganz unterschiedliche Krippen, die am Abend auch beleuchtet sind und so für etwas Adventszauber für die Familie sorgen. Und natürlich darf auch die Krippe, die Schusters Elternhaus zeigt, die aber jedes Jahr aufgebaut wird, dabei nicht fehlen. Wer noch ein individuelles Weihnachtsgeschenk benötigt und dabei nicht ganz geizig ist, kann gegen eine Spende, die dann einem karitativen Zweck zugeführt wird, bei Heretsrieds Altbürgermeister sogar eine Krippe erstehen.

Der Heretsrieder Altbürgermeister und Krippenschnitzer Helmut Schuster (links) spendet der Krabbelgruppe von Osterbuch eine selbst geschnitzte Weihnachtskrippe. Mit großer Freude nahmen Jana Höhnle und Leiterin Kathrin Munk dieses besondere Geschenk entgegen. Bild: Konrad Friedrich

Er selbst hat bereits eine Krippe für die Krabbelgruppe von Osterbuch (Landkreis Dillingen) gespendet. Und das kam so: Weil er schon öfters dem Lauterbrunner Kindergarten Schnitzereien schenkte - dort war die Osterbucherin Eliabeth Dirr Leiterin - entschloss sich Schuster, dass auch die Osterbucher Krabbelkinder eine selbst geschnitzte Weihnachtskrippe aus seiner Werkstatt bekommen sollten. Mit großer Freude nahmen Jana Höhnle und Leiterin Kathrin Munk dieses besondere Geschenk entgegen. (mit fk)

