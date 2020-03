vor 20 Min.

Wie Bügeln zum Krimi wird

Ich bin in die Politik gegangen …

… Demokratie für mich die beste Regierungsform ist, die aber unser Engagement und die Übernahme von Verantwortung braucht.

Wenn ich noch einmal 20 wäre … … würde ich versuchen, meinen Vater von einem gesünderen Lebensstil zu überzeugen.

Ich war noch niemals in Irland …

Da möchte ich hin, würde gerne an der Küste entlangwandern und abends im Pub mit gut gelaunten Menschen Musik und ein Bier genießen.

Meine liebste Hausarbeit ist …

… Bügeln beim Krimischauen und meine Pflanzen versorgen.

Wenn ich meine Ruhe haben will … … gehe ich in unseren Garten oder vertiefe mich in ein spannendes Buch.

… vor Menschen ohne Mitgefühl.

Das würde ich gerne besser können:

Singen und ein Instrument spielen.