Wie Firmen im Augsburger Land auf den Orkan Sabine reagieren

Auf einen Zug oder Bus angewiesene Arbeitnehmer hatten wegen der Ausfälle ein Problem. Wie die Firmen auf die besonderen Umstände reagiert haben.

Von Regine Kahl und Gerald Lindner

Im häufigen Telefonkontakt mit den Kollegen in Kutzenhausen waren gestern die Fahrer der Brauerei Rapp. Die Firma hatte trotz des stürmischen Wetters entschieden, dass die 160 mit Getränke beladenen Laster ihre Touren fahren können. „Alles ist gut gegangen, kein Unfall,“ freut sich Mario Weiler, der im Austausch mit den Fahrern stand. Immerhin erstrecke sich das Gebiet der Kunden auf ganz Bayern und Baden-Württemberg.

Im Logistikzentrum von Amazon in Graben hatte der Sturm größerer Folgen. In dem Gebäude an der B17 arbeiten rund 1800 Mitarbeiter. Der eingestellte Zugverkehr traf die Frühschicht in Graben, da ein Teil der Mitarbeiter mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit kommt. „In der Frühschicht sind rund 200 Mitarbeiter betroffen gewesen,“ berichtet Firmensprecher Michael Schneider. Der Sturm habe allerdings keine Auswirkungen auf den Zeitplan für die Auslieferungen. An manchen Orten hatten die Zusteller vom Hermes Logistikzentrum mit unbefahrbaren Straßen oder umgestürzten Bäumen zu kämpfen, sagt Sprecher Sebastian Kaltofen. Das Unternehmen gehe aber von keinem hohen Sendungsrückstau aus.

Keine Ausfälle bei Firma Sortimo in Zusmarshausen

Im Rathaus Neusäß ging gestern alles seinen gewohnten Gang. „Es sind alle Mitarbeiter da, eine Kollegin ist sogar mit dem Fahrrad gekommen“, sagt die Pressesprecherin der Stadt Neusäß, Michaela Axtner. Die Möglichkeit des Homeoffice sei für die Mitarbeiter im Rathaus nur selten eine Option. Die meisten Kollegen müssten als Ansprechpartner für Bürger in ihrem Büro sein.

Auch bei der Firma Sortimo in Zusmarshausen seien die Mitarbeiter alle gut an ihrer Arbeitsstelle angekommen, so Sabrina Kieser. Der Betrieb des Fahrzeugeinrichters sei ohne Einschränkungen gelaufen. Auf den eigenen Wagen sind auch die meisten der rund 100 Mitarbeiter des Schweißtisch-Experten Siegmund in Oberottmarshausen für den Arbeitsweg angewiesen. Die meisten Kollegen seien recht problemlos durchgekommen, berichtet Mitarbeiterin Melanie Müller. Eine Kollegin aus Straßberg hatte etwas Probleme auf dem Hinweg. Im Einzelfall können Kollegen bei Siegmund auf die Möglichkeit des Homeoffice zurückgreifen. Am besten haben es bei solchen widrigen Verhältnissen die Angestellten, die im Ort wohnen: „Ich bin ganz einfach in die Firma gelaufen“, lacht beispielsweise Melanie Müller.

Nicht alle Arbeitnehmer können von zu Hause aus arbeiten

„Bei uns sind alle Büros besetzt“, sagt auch Ingrid Knöpfle, Sprecherin des Industrieparks Gersthofen. Es gebe keine spezielle Regelung für solche Ausnahmetage. Da einige der chemischen Prozesse in manchen der Firmen nicht abgebrochen werden könnten, „müssen die Kollegen in der Produktion ohnehin nach Arbeitsplan antreten – trotz des Wetters“. Für die Kollegen in der Verwaltung sei bei Bedarf Homeoffice möglich.

„Wer sich sonst wegen Sabine nicht traut, herzukommen, muss einen Tag Gleitzeit oder einen Tag Urlaub opfern“, so Ingrid Knöpfle. Auch die Züge vom Industriepark zum Bahnhof nach Gablingen fahren plangemäß. Am Bahnhof Gablingen gehen die Waren dann ins deutsche Bahnnetz. „Schließlich sind wir auf Zulieferung der Rohstoffe und Abtransport der Produkte angewiesen.“ Täglich fahren mindestens zwei volle Güterzüge. „Bei Sonderfahrten können es dann schon mal bis zu fünf Zügen am Tag sein.“

Andreas Schmid Logistik AG erhöht die Sicherheitsvorkehrungen

Bereits zum Ende der vergangenen Woche wurden bei der Andreas Schmid Logistik AG in Gersthofen die ersten Sicherheitsvorkehrungen getroffen, erklärt Vorstandsvorsitzender Alessandro Cacciola: „Wir haben bei allen Außenstandorten alles in Sicherheit gebracht, was vom Sturm davongeweht ober beschädigt werden könnte.“ Dennoch habe das Unternehmen durch „Sabine“ mit Beeinträchtigungen zu kämpfen: „So kamen in der Nacht deutlich weniger Waren im Eingang an. Das werden wir voraussichtlich gegen Ende der Woche wieder ausgleichen müssen.“ Vorsorglich habe man vor allem auf Fahrten der großen Lastwagen, welche durch Windböen besonders gefährdet seien, verzichtet. „Im Moment ist die Lage allerdings nicht wirklich schlimm“, betont Cacciola. „Den Norden Deutschlands hat es wohl deutlich schwerer getroffen als uns.“

