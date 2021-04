Wie Gersthofer Bürger den Bau eines Stahlwerks verhinderten

Plus Ein Stahlwerk in Gersthofen? Das schien vor 50 Jahren nicht ganz unwahrscheinlich. Warum das "Klein-Ruhrgebiet" letztendlich doch nicht in den Süden der Stadt gekommen ist, lag am Widerstand der Bürger.

Vor 50 Jahren, Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre, hatten die Bewohner südlich der Autobahn und östlich der damaligen B2 eine sehr unruhige Zeit. Zum einen drohte die Eingemeindung nach Augsburg. Des Weiteren machte der geplante gewaltige Ausbau der im Osten angrenzenden Augsburger Kläranlage große Sorge. Und noch oben drauf ließ die Befürchtung, in der Nähe der Ziegeleistraße ein Elektroschmelzwerk vor die Nase gesetzt zu bekommen, die Alarmglocken schrillen. Doch die Bürgerinnen und Bürger blieben am Ball und konnten die Ansiedlung verhindern. Letztendlich siedelten sich die heutigen Lech-Stahlwerke dann in Meitingen an.

Die Pläne der Firma BEST Bayerische Elektro-Stahlwerke GmbH Gersthofen auf dem Gelände der Lech-Elektrizitätswerke AG sahen drei Stahlwerkshallen vor. Darin sollte Sortenschrott mit Koks mittels Lichtbogenverfahren in zwei Öfen zu flüssigem Rohstahl umgewandelt und anschließend über zwei Stranggussanlagen zu Stahlknüppeln verarbeitet werden. In zwei Walzwerkshallen mit Ofen und Walzstraße sollten dann aus den Rohlingen Baustahl und Edelstahl gefertigt werden.

Bürgerin zeigt mögliche negative Folgen für Gersthofen auf

In der Bürgerversammlung im Dezember 1969 brachte eine Hausfrau den Stein des Anstoßes zum Thema Schmelzwerk ins Rollen. Sie zeigte die Folgen auf, welche ein solches auf Schrottbasis arbeitendes Unternehmen für Gersthofen haben könnte; vor allem durch Rauch- und Geruchsbelästigungen in den Wohngebieten. Der damalige Bürgermeister Karl J. Weiß sagte dazu, dass eine Gersthofer Delegation, die in Lugano ein solches Werk besichtigt habe, keine gravierenden negativen Einflüsse habe feststellen können. Darauf meinte die Bürgerin, dass man dort den Besuchern offenbar ein nur mit halber Kraft fahrendes Werk vorgeführt habe. Sie habe jedenfalls beim Besuch einer solchen Einrichtung in Lugano einen anderen Eindruck gewonnen. Den konnte sie mit Fotos auch belegen. Denn diese zeigten über dem Werk aufsteigende Verbrennungs- und Abgaswolken. Der Begriff von einem "Klein-Ruhrgebiet" im südlichen Gersthofen war somit geboren. Die Vertreter der Stadt und die Stadtratsfraktionen waren in der Bürgerversammlung eher für eine Ansiedlung. Schließlich konnte die Stadt die Steuereinnahmen damals gut gebrauchen.

"Die Stadt unternimmt alles, damit durch die Errichtung des Schmelzwerkes keine Beeinträchtigung des Wohngebietes eintritt", hieß schließlich ein Antrag in der Bürgerversammlung im Dezember 1969. Außerdem gründete sich eine "Interessengemeinschaft zur Reinerhaltung der Luft". In der Stadtratssitzung am 18. Februar 1970 wurden unter energischem Protest eine Resolution und eine Liste mit 415 Bürgerunterschriften übergeben.

Gersthofer Stadtrat macht eine Kehrtwende nach Überraschungsbesuchen

Anfang März 1970 gab es dann im Stadtrat eine überraschende Kehrtwende - das Elektro-Stahlwerk sollte doch nicht in Gersthofen angesiedelt werden. Bei weiteren Standortbesichtigungen des Stahlwerkes in Bodio (Schweiz) ohne Voranmeldungen hatte sich nämlich herausgestellt, dass dort außerordentlich starke Emissionen und Immissionen der Regelfall waren.

Und Mitte März folgte die Nachricht, dass das Stahlwerk nach Herbertshofen kommen solle. Für die Gersthofer im südlichsten Stadtbereich war somit vor 50 Jahren das Thema endgültig vom Tisch. Die Entwicklung Gersthofens - vor allem im südlichen Bereich der Stadt - wäre mit dem Stahlwerk sicherlich anders verlaufen.

Und in Meitingen kämpfen Menschen heute gegen eine Erweiterung der Lech-Stahlwerke.

Und auch andere Dinge kamen nicht so schlimm wie befürchtet: Gersthofen wurde nicht nach Augsburg eingemeindet und die südliche Nachbarstadt verzichtete letztendlich auf die Erweiterung der Kläranlage.

