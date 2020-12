vor 17 Min.

Wie Grundschulkinder in Gablingen Corona mit einer Monsteridee verarbeiten

Plus Kinder gehen anders mit Ängsten um. Für sie hat Unbekanntes auch mit Monstern zu tun. Daraus ist in Gablingen ein Schulprojekt zum Coronavirus entstanden.

Von Diana Zapf-Deniz

Unbekanntes ängstigt uns, Unsichtbares noch viel mehr. Da geht es Erwachsenen nicht anders als Kindern. Doch Kinder nutzen ihre Fantasie, um mit ihren Ängsten umgehen zu können. Das Krümelmonster aus der Sesamstraße, das Schmunzelmonster Elliot oder Mike und Sulley von der Monster AG von Disney Pixar zeigen, dass von Ungeheuern eine gewisse Anziehungskraft ausgeht. Wenn nun ein Virus wie das Coronavirus SARS-CoV-2 seit einem Jahr um sich schlägt und die Pandemie die ganze Welt in Aufruhr versetzt, stellt sich die Frage, wie die Jüngsten in unserer Gesellschaft damit umgehen. Eine besondere Idee kommt aus der Grundschule in Gablingen.

Silke Prues ist die stellvertretende Schulleiterin in der Grundschule Gablingen. Gemeinsam mit ihren Schülern der Klasse 3b ist im Deutschunterricht unbeabsichtigt das Corona-Projekt „Keine Angst vor den Corona-Monstern“ entstanden. „Eigentlich begann es mit Monstergeschichten zum richtigen Abschreiben. Geendet hat es im kreativen Schreiben“, berichtet die Lehrerin. Sie merkte, dass das Thema Corona den Kindern wichtig ist, und so ergänzte sie den Lehrplan um dieses allgegenwärtig präsente Virus. „Es hat mich sehr beeindruckt, dass die Kinder ganz klare Vorstellungen und Wünsche haben.

Hauptwunsch der Gablinger Grundschüler: Corona muss weg!

Der Hauptwunsch ist: Corona muss weg!“ Bei den Mädchen und Jungen gab es kein Diskutieren, wie das Virus besiegt werden könne. Für sie sei klar, dass Corona etwas Böses ist und weg muss. „Es ist faszinierend, wie geradlinig und aufrecht die Schüler sind. Für sie steht einfach fest, dass sich jeder an die Regeln halten muss, da man das Virus ja nicht einfach wegpusten kann“, erzählt Prues begeistert.

Die Klasse 3b der Grundschule Gablingen haben sich mit dem Coronavirus intensiv auseinandergesetzt. Bild: Diana Zapf-Deniz

Angefangen hat es mit Liams Corona-Hass-Monster. Es hält ein Schild mit der Aufschrift „Corona ist scheise“ in der Hand. (Rechtschreibfehler sind bei Monstern erlaubt.) „Mich regt an Corona alles auf“, stöhnt Liam. „Früher war in der Schule alles ohne Maske. Das war viel besser.“ Hannes nervt die Maske ebenso. Alexander stellt fest: „Die Virusregeln werden immer strenger.“

Corona: Die Kinder in Gablingen haben ein Heftchen erstellt

Gemeinsam mit der Klasse entwickelte Prues ein kleines Corona-Heftchen. Die Vorlage dazu holte sie sich aus dem Internet. Annika zeichnete ein eigenes Corona-Masken-Monster und schrieb dazu: „Ich nähe Masken für alle Menschen. Ich verteile die Masken auf der ganzen Welt. Ich erkläre allen, warum es wichtig ist, diese Maske zu tragen.“ Tabea erfand das Corona-Absaug-Monster, das einen langen Rüssel hat und die Viren damit aufsaugen kann. Es kann selbst nicht von den Viren krank werden und sie schmecken ihm obendrein noch sehr gut.

Die Klasse 3b der Grundschule Gablingen hat Monsterideen zu Corona entwickelt. Bild: Diana Zapf-deniz

Liam hat gleich mehrere Monster kreiert, so auch das Corona-Pups-Monster, das so heftig pupsen kann, dass die Viren tot umfallen. „Es möchte einfach nur, dass Corona vorbei ist. Deswegen nimmt es jeden Tag ein Müllbad, damit seine Monsterpüpse noch heftiger werden.“ Sein Corona-Verhau-Monster dagegen ist ein Muskelprotz, in das alle Monstermädchen verliebt sind. Anna hat ein Corona-Arzt-Monster gemalt: „Dieses Monster ist immer gut gelaunt und es tut jeden Coronapatient verarzten. Das Corona-Saug- und Desinfektionsmonster von Alexander steht vor dem Supermarkt oder dem Krankenhaus und saugt mit zwei seiner vier Augen die Viren bei den Menschen auf, mit den anderen beiden Augen desinfiziert es die Hände der Leute.

Corona in Gablingen: Die Abstandsraupe zeigt die richtige Distanz

Sophias kunterbunte Abstandsraupe ist 1,5 Meter lang und schaut, dass alle Menschen genügend Abstand halten. Das gelingt ihr dadurch, dass sie sich von einem Mensch zum anderen legt. Das Kuschel-Monster von Fabian kuschelt mit jedem, der an Corona erkrankt ist, und bringt denjenigen wieder zum Lachen. Malins Schnarch-Monster vertreibt das Virus mit lautem Schnarchen und so lauter Musik, die aus den Antennen kommt. Lena liebt Herzen und hat ein Liebes-Monster erfunden, das allen hilft, wieder gesund zu werden, indem es die Viren einfach auffrisst.

„Die Monster gehen unglaublich zu Herzen. Beim Corona-Trauer-Monster musste ich echt weinen, das hat mich so berührt“, gibt die Klassenlehrerin zu. Es ist ein graues Monster, das die Arme hängen lässt und weint. Moritz beschreibt es so: „Das Corona-Trauer-Monster schaut jeden Tag Tagesschau. Dann hört es sich die Fallzahlen von Covid-19 an und den Todesanzeiger. Und es hört, wie viele Menschen an Covid-19 sterben. Dann muss es immer weinen.“

Ein Monster spielt mit Kindern, die einsam sind

Das Corona-Spiel-Monster von Sarah spielt mit Kindern, die derzeit nicht zu Freunden dürfen. Es bringt die Kinder zum Lachen, beschützt es vor Corona, gibt ihnen eine Maske, wenn sie ihre vergessen haben, und wenn die Kinder traurig sind, verteilt es Wunderkerzen und Süßigkeiten. An die Kinder im Krankenhaus denkt das Vorlese-Monster von Laurin. Denn es liest den Kindern dort vor, da die Eltern oft nicht mit ins Krankenhaus dürfen. Die Corona-Spinne von Melody fängt mit ihrem Netz das Virus ein. Das Medizin-Monster von Moritz hilft den Ärzten bei der Entwicklung des Impfstoffs und besorgt alles, was die Forscher dafür benötigen.

Das Corona-Arzt-Monster hilft erkrankten Menschen. Bild: Diana Zapf-Deniz

Prues bekam beim Elternsprechabend viele positive Rückmeldungen der Eltern. „Das ist ein sehr schönes und erstaunliches Projekt und eine emotionale Auseinandersetzung mit der Traumatisierung durch Corona“, berichtet ein Elternteil. Ein Vater findet, dass es eine gute Möglichkeit für die Kinder ist, sich über Monster auszudrücken, was sie zu Corona denken und fühlen.

Zum Abschluss erstellte die Klasse in der Aula eine Ausstellung und zur Erinnerung bekam jedes Kind ein Heft mit allen 25 Monstern nach Hause.

