Wie Klimaschutz in Diedorf Schule macht

Sechs Abgeordnete stehen mehr als 200 meist jungen Menschen Rede und Antwort. Die zentrale Frage: Was wollen Politiker gegen die steigenden Temperaturen tun?

Von Christoph Frey

Schüler fragen – Politiker antworten: Ganz im Zeichen der Klimaschutzdiskussion stand eine ungewöhnliche Veranstaltung am Diedorfer Schmuttertalgymnasium. Mehr als zwei Stunden lang stellten sich dort Abgeordnete aller sechs im Bundestag vertretenen Parteien den Fragen von mehr als 200 Schülern und Gästen.

Folgt man den Ankündigungen der Regierungsparteien, dann beginnt ab heute in Deutschland eine neue Zeitrechnung. Die Bundesregierung will Vorschläge auf den Tisch legen, wie Deutschland künftig weniger CO2 ausstößt. Von „weitreichenden Entscheidungen“ sprach der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz. Deutschland könne „Vorbild sein für die Welt, wie man Ökonomie und Ökologie miteinander verbindet“. „Wir müssen handeln“, betonte der SPD-Abgeordnete Carsten Träger. Die Beschlüsse des heutigen Freitags, an dem gleichzeitig weltweit Menschen für mehr Klimaschutz demonstrieren, „werden erst der Anfang sein.“

Deutsche erzeugen doppelt so viel CO2 wie der Durchschnitt

Nach den Daten des Weltklimarats der Vereinten Nationen müssen die weltweiten CO2-Emissionen bis 2030 in etwa halbiert werden, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad aufzuhalten. Schon heute ist es 1,1 Grad wärmer als vor der Industrialisierung. Um die Begrenzung des Temperaturanstiegs zu erreichen, sollen Industrieländer wie Deutschland, das nur für zwei Prozent des weltweiten Ausstoßes verantwortlich ist, besonder rasch zurückfahren. Denn pro Kopf erzeugen Deutsche doppelt so viel CO2 wie der weltweite Durchschnitt.

Was also tun? Die überwiegend jungen Fragesteller wollten es gern konkret wissen: Warum gibt es so viele Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge, sollte man die großen SUV nicht einfach verbieten, warum wird der Nahverkehr teurer statt günstiger, warum werden mehr Straßen statt Gleise gebaut? Oder: Was bringt es, für den Ausstoß von CO2 Geld zu verlangen und wie verhindert man, dass die Kosten für den Klimaschutz Arme noch ärmer macht? Schließlich: Ist es in Ordnung, für die Klima-Demo die Schule zu schwänzen?

Das ist es absolut, findet der Bundestagsabgeordnete Andreas Wagner (Linke): „Politik braucht Impulse von außen, um den Kurs zu ändern.“ Das sah Cemal Bozoglu von den Grünen ähnlich. Die Freitagsdemonstrationen hätten Druck gemacht und der sei weiter nötig, denn: „Die Vorschläge reichen nicht aus.“

Eine Reaktion auf die Fridays-for-Future-Bewegung

Auch die Veranstaltung im Diedorfer Gymnasium war eine Reaktion auf die Fridays-for-Future-Bewegung, wie Schulchef Günter Manhardt erzählt. Eine Reihe von Schülerinnen und Schülern hätten für die Demos die Schule geschwänzt, worauf die Idee aufkam, das Thema in die Schule zu holen: Dass Politiker aller sechs im Bundestag vertretenen Parteien der Einladung folgen würde, hatte Manhardt zunächst nicht für möglich gehalten. „Ich habe gedacht, ich probiere es halt einmal.“

Ergebnis war eine Veranstaltung in der Schulaula, in der die Kinder und Jugendlichen konzentriert einer Diskussion folgten, die um die gefährdeten Regenwälder oder Stauseen in Afrika ebenso kreiste wie um E-Roller, die sich jetzt in den Städten breit machen. Die seien eine „coole Geschichte“, aber leider nicht dazu geeignet, die Verkehrsprobleme in den Städten zu lösen, sagte Lukas Köhler (FDP). Die Forderung des klimapolitischen Sprechers seiner Fraktion: „Die Welt braucht saubere Energie.“ Rainer Kraft, klimapolitischer Sprecher der AFD, sieht das anders. Seinen Aussagen zufolge hinkt die tatsächlicher Erwärmung der Erde den Rechenmodellen der Klimaforscher hinterher. Die von den anderen Parteien verfolgte Klimapolitik gehe zu Lasten der ärmeren Menschen im Land. Krafts Warnung an die Schüler: „Sie wollen eine Gesellschaft, die komplett anders ausschaut.“

Diese inhaltlich kontroverse Diskussion hatte sich Schulchef Manhardt erhofft. Gegenüber unserer Zeitung sprach er von einer „Lehrstunde in Demokratie.“ Seinen Schülern rief er am Mittwochabend zu: „Ihr habt schon viel bewegt, aber noch nichts erreicht.“

Am heutigen Freitag, davon geht der Direktor aus, werden wieder einige seiner Schüler in Augsburg für den Klimaschutz demonstrieren.

