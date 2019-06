vor 10 Min.

Wie Menschen alles verlieren

Gersthofer Mittelschüler setzen sich mit den Machern des Films „Die Stille schreit“ mit der Nazizeit auseinander

Am Ende standen während der NS-Zeit Enteignung, Flucht und Tod. So kehrte von den Hunderten jüdischen Bewohnern Augsburgs nach der NS-Zeit nur eine Handvoll zurück. Am Ende standen in der Gegenwart Miriam Friedmann und Josef Pröll als Zeitzeugen Rede und Antwort.

Doch zurück zum Anfang. Rund 350 Schüler der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen sahen sich im Augsburger Kino Mephisto den Dokumentarfilm „Die Stille schreit“ an. Dieser ist ein Projekt von Josef Pröll unter Mitarbeit von Miriam Friedmann, der Enkelin der Augsburger Familie Friedmann, Besitzer des ehemaligen „Münchschen Palais“ am Martin-Luther-Platz.

Anhand vieler Dokumente, Interviews, Briefe und Fotos (recherchiert auch unter der Mitarbeit von Bernhard Lehmann und Friedhelm Katzenmeier) wird im Film das Leben und Sterben der jüdischen Familien Friedmann und Oberdorfer während der NS-Zeit in Augsburg rekonstruiert. Eugen und Emma Oberdorfer, Inhaber einer Schirmmanufaktur in der Innenstadt, und die Familie Friedmann, Händler und Produzenten von Weiß- und Wollwaren, entschlossen sich, sich selbst das Leben zu nehmen, um der Deportation zu entgehen und einen Hauch von Menschenwürde zu bewahren.

Zuvor hatten die angesehenen Augsburger Bürger die Enteignung ihrer Besitztümer und nach und nach den Verlust ihres guten Namens ertragen müssen. Die Kinder der Familien hatten rechtzeitig ins Ausland fliehen können.

„Die Enteignung der Juden wurde damals systematisch und bürokratisch geplant wie Verwaltungsakte“, erklärte Josef Pröll den Jugendlichen in der anschließenden Fragerunde. Listen mit genauen Aufzeichnungen, beispielsweise über die abzugebende Anzahl der Handtücher oder der Teetassen, waren im Film zu sehen. An den Besitztümern bereichert hätten sich unter anderem die Stadtgemeinschaft und „arische“ Privatpersonen, deutete Pröll die Quellen der damaligen Zeit.

„Die Juden mussten für ihre meist todbringende Deportation sogar selbst bezahlen, fünfzig Reichsmark. Dabei hatten die Nazis gestattet, dass jeder ein Reisegepäck bis fünfzig Kilo und für Kinder dreiteilige Matratzen ins Lager mitnehmen dürfe.

„Das war in der Realität gar nicht möglich, da dies ja viel zu schwer zu tragen war“, war vom Filmemacher zu hören. Die Familien Friedmann und Oberdorfer seien vor der NS-Zeit angesehene Familien der Stadt gewesen, nach und nach dann aber aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden.

Wie würde man heute wohl handeln, wenn man als Einziger eine andere Meinung als der Rest habe, fragte Pröll. „Die Wertschätzung oder Nichtwertschätzung des Gegenübers fängt bereits bei der Wortwahl an, die man in Gesprächen benutzt“, so Prölls Meinung.

Eine Nachricht auf dem Smartphone schreiben oder die Meldungen und Kommentare zu politischen Themen im Internet durchlesen, dies seien in der heutigen Zeit alltägliche und selbstverständliche Situationen in einer Demokratie. Miriam Friedmann betonte am Ende der Vorstellung, dass es sich im Rückblick auf die Geschichte hier um Privilegien handle, und spannte damit einen Bogen von den Fakten der Dokumentation bis zum Leben der heutigen Generationen. (AL)

