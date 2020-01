19:43 Uhr

Wie Steinekirch zu seinen leuchtenden Fenstern kommt

In diesem Fenster am Aufgang des Gebäudes wird jedes Jahr immer das aktuellste Bild gezeigt.

Jedes Jahr treffen sich die Ortsbewohner zur Enthüllung des neuen Motivs. Jedes Jahr kommt ein neues Fenster dazu. Dabei kommt die Idee von ganz woanders her.

Von Michaela Krämer

Reisen bildet – und die schönsten Eindrücke kann man mit nach Hause nehmen. Dabei war Hedwig Micheler dieses Mal gar nicht weit wegfahren, nämlich nach Seeg ins Allgäu. Doch was sie dort gesehen hat, hat ihren Heimatort Steinekirch in der Weihnachtszeit nachhaltig verändert. Es geht um die beleuchteten Fensterbilder an der alten Schule.

Für die Steinekirchner sind diese mittlerweile ein vertrauter wie auch besinnlicher Anblick. Dass ein schöner Brauch entstanden ist und beibehalten wird, hat der Ort einem Team von acht Frauen zu verdanken. Mit unterschiedlichen religiösen Motiven sind die Fenster der ehemaligen Schule beleuchtet. Sie habe ähnliche Bilder eben in Seeg zum ersten Mal gesehen, erzählt Hedwig Micheler. Warum dort und nicht hier, fragte sie sich und fand sofort begeisterte Mitstreiter, die sich dafür engagierten.

Jedes Jahr kommt ein neues hinzu

Es sei Silvia Glauding, die die Fenster gestaltet habe – sie sei die Künstlerin, verrät Hedwig Micheler. „Wir stellen ihr ein Motto, und sie führt es aus.“ So sind im Laufe der Zeit neun Fensterbilder entstanden. Jedes Jahr kommt ein neues hinzu. Die abwechslungsreichen Motive der Fensterbilder beschäftigen sich mit dem Adventsgeschehen: Angefangen hat es mit dem Nikolaus, später kamen Verkündigungsengel hinzu, heuer sind es Hirten und Schafe auf dem Feld.

Jedes Jahr am zweiten Adventssonntag treffen sich die Bewohner des Orts vor der alten Schule bei Glühwein, Kuchen, Gebeten und Weihnachtsgeschichten. „Diese haben immer einen religiösen Hintergrund“, sagt Hedwig Micheler. Auch die Musiker aus Steinekirch sind dann dabei. „Den Menschen hier bereiten die Bilder große Freude.“

„Jetzt leuchtet Steinekirch“

Die fenstergroßen Flächen aus schwarzem Tonpapier sind mit weihnachtlichen Motiven durchbrochen, mit buntem Transparentpapier hinterlegt und werden von hinten angestrahlt. „Jetzt leuchtet Steinekirch“, sagen die Frauen und sind sichtlich stolz auf ihr Werk. Rund 80 Besucher waren dieses Mal bei der geselligen Veranstaltung im Dezember dabei.

Bis Ende dieser Woche, dem Sonntag nach dem Dreikönigstag, sind die Bilder noch zu sehen. Danach werden sie wieder entfernt und aufbewahrt bis zum nächsten Jahr, wenn wieder ein weiteres Fenster dazukommt.

