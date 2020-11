vor 6 Min.

Wie US-Amerikaner aus dem Landkreis Augsburg auf die Präsidentschaftswahl blicken

Der Historiker Ludwig Decke ist in Zusmarshausen aufgewachsen, hat in Leipzig und Jena Geschichte und Philosophie studiert und ist erst vor einigen Monaten für seinen Doktor nach Madison, Wisconsin gezogen.

Plus Die Stimmung in den USA ist aufgeheizt, das Land gespalten. Was Menschen aus der dem Landkreis Augsburg, die Verbindungen in die Staaten haben, hoffen und befürchten.

Von Tobias Karrer

Ludwig Decke ist sich sicher: "Das ist eine sehr wichtige Wahl. Nochmal vier Jahre Trump wären für Minderheiten und für die Außenpolitik eine Katastrophe." Seine Verlobte Christine Saenz und viele US-Amerikaner in seinem Umfeld seien "extrem angespannt". Der Historiker ist in Zusmarshausen aufgewachsen, hat in Leipzig und Jena Geschichte und Philosophie studiert und ist erst vor einigen Monaten für seinen Doktor nach Madison, Wisconsin, gezogen. Er kam zu einer Zeit in die USA, in der der Wahlkampf schon in vollem Gange war.

Kommt es nach der Wahl in den USA zu Ausschreitungen?

Die Stadt Madison in Wisconsin, in der Decke lebt, ist eine liberale Hochburg. In vielen Vorgärten stehen "Vote Biden"-Schilder und die Demokraten bilden dort eine solide Mehrheit. Bei den Präsidentschaftswahlen hat das allerdings nicht viel zu bedeuten. 2016 gewann Trump den Bundesstaat Wisconsin mit nur etwa 30.000 Wählerstimmen mehr als Hillary Clinton.

Aufgrund des amerikanischen Wahlrechts waren alle Stimmen für die Demokraten, auch die aus Madison, damit wertlos. Für Decke zeigt das, wie problematisch die Unterdrückung von Stimmen, die die Republikaner seit 20 Jahren systematisch betreiben würden, sein kann.

News zur US-Wahl 2020: Trump rechnet mit spätem Wahlergebnis

In den Augen von Ludwig Decke ist Trump die Kulmination der letzten Jahrzehnte republikanischer Politik. "Vor ihm hat zum Beispiel keiner so offen eine rassistische Agenda geführt, die Tendenzen gab es allerdings schon vorher." Decke hofft deshalb auf eine "Blue Wave", also einen Sieg der Demokraten auf ganzer Linie, durch den nicht nur Biden die Präsidentschaft, sondern die Partei auch die Mehrheiten im Senat und im Kongress erringen könnte.

"Das würde die Politik der USA für die nächsten Jahrzehnte prägen", sagt er. Im Moment bleibe die Ungewissheit: "Keiner weiß, was am Wahltag passieren wird." Decke kann sich durchaus vorstellen, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt: "Viele rechnen damit, vor allem aufgrund der Art und Weise, wie Trump zu seinen radikalisierten Anhängern spricht."

Ludwig Decke im Gespräch mit unserer Redaktion. Bild: Tobias Karrer

Franklin Abron aus Stadtbergen sagt: "Das Problem wird sein, Trump aus dem Weißen Haus zu kriegen"

Für Franklin Abron, den Betreiber des Biergartens beim Fifty-Fifty in Stadtbergen, hat Trumps Präsidentschaft die Probleme, die Amerika schon vorher hatte, erst recht hervortreten lassen. Deshalb ist er froh, dass "Biden gute Chancen hat, da jetzt alle aufgewacht sind". Der Demokrat könnte die gespaltenen Lager wieder zusammenführen, die internationalen Beziehungen verbessern und "den Schlamassel" richten, ist sich der gebürtige US-Amerikaner Abron sicher. Der 56-Jährige rechnet ebenfalls mit Konflikten nach der Wahl: "Das Problem wird sein, Trump aus dem Weißen Haus zu kriegen, er wird sich mit Händen und Füßen wehren."

Auch Terry Russell befürchtet, dass es nach der Wahl Konflikte geben wird. "Ich sehe keinen Weg drumherum", betont der US-Amerikaner, der von 1988 bis 1992 in Biburg lebte und den Landkreis deshalb gut kennt. In Russells Augen sind es allerdings nicht die Anhänger des Präsidenten, die nach der Wahl Krawall machen werden, sondern die ärmeren Bevölkerungsgruppen, die während der Black-Lives-Matter (BLM) Proteste bereits gezeigt hätten, dass sie zu Gewalt fähig sind. Von den schwer bewaffneten und gewaltbereiten Anhängern des Präsidenten spricht er allerdings nicht.

Viele US-Bürger haben bereits per Brief gewählt

Russell hat lange darüber nachgedacht, wen er wählen sollte. Weder Joe Biden noch Donald Trump sind für ihn uneingeschränkt geeignet für das Präsidentenamt. Trump sei mit dem Coronavirus nicht gut umgegangen und Russell befürchtet, dass sich am Verhalten des Präsidenten auch nach einer möglichen Wiederwahl nichts ändern werde. Mit Biden dagegen "hätten wir letztendlich eine sozialistische Regierung. Das wollen viele nicht", erklärt er. Auch die TV-Debatten konnten ihn nicht überzeugen: "Beide haben sich schlecht und falsch verhalten."

Wahlwerbung in einem Auto in Gersthofen. Bild: Regine Kahl

Wie viele Bürger der Vereinigten Staaten haben auch Terry Russell und seine Ehefrau bereits gewählt. Zu seiner Wahlentscheidung sagt er: "Unsere Stimmen heben sich regelmäßig auf." Seine Frau hat für Joe Biden gestimmt, er selbst für Donald Trump. Ausschlaggebend für seine Entscheidung könnte der jeweilige "Runnig Mate", also der Kandidat für die Vizepräsidentschaft gewesen sein. Der Grund: Trump ist 74 Jahre alt, Biden feiert am 20. November seinen 78. Geburtstag. Es könnte laut Terry Russell also gut sein, dass der Vizepräsident das höchste Amt übernehmen muss. Während Trumps Vertreter Mike Pence als ultrakonservativ gilt, gilt Bidens Vize Kamala Harris als eher links.

Als entscheidend bei der US-Wahl gelten die "Swing States"

Gegen eine "sozialistische Regierung" sträubt sich auch Andreas Müller. Der mittlerweile 80-Jährige ist in Fischach aufgewachsen, lebt aber schon seit 1964 in Florida. Der Bundesstaat ist ein entscheidender "Swing State", den Trump laut Müller mit großer Mehrheit gewinnen wird. Unserer Redaktion antwortet Müller per E-Mail und viele seiner Aussagen erinnern an die Twitter-Botschaften des Präsidenten. Biden ist für ihn "im Anfangsstadium von dement" und "korrupt". Der demokratische Kandidat habe aber 95 Prozent der Presse – Müller nennt sie "Fake News" – hinter sich, die alles unter den Teppich kehren würde. Auch er rechnet nach der Wahl mit Gewalt von Antifa oder der Black-Lives-Matter-Bewegung.

