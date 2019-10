vor 21 Min.

Wie arbeiten Buchverlage?

Experten-Gespräch bei Bücher-Max

Kann man einen Bestseller vorhersehen? Wie entscheidend ist ein Buchcover? Welche Trends beherrschen den Buchmarkt? Was waren die wichtigen Themen auf der Frankfurter Buchmesse? Das sind nur einige der Fragen, die Max Fischer, Inhaber von Bücher-Max am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in seinem Buchladen (Georg-Odemer-Str. 2a im Schmutterpark) mit zwei Gästen erörtern wird. Die beiden Verlagsvertreter Sandra Mack (Ullstein) und Tom Hoymann (dtv junior, Usbourne, NordSüd) geben Einblick in ihren Arbeitsalltag und plaudern aus dem Nähkästchen. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Buch- und Geschenktipp von den beiden. (AL)

