Wie das Schneewittchen sein Glück findet

Diedorfer Eukitea spielt das Märchen nach den Brüdern Grimm

Ein Mädchen, das von seiner Stiefmutter mit dem Tode bedroht wird und von sieben skurrilen Zwergen in Schutz genommen wird – so könnte man die Geschichte von Schneewittchen beschreiben. Dass viel mehr dahintersteckt, zeigt das Diedorfer Eukitea in diesem Jahr mit seiner Weihnachtsmärchen-produktion. Für die Vorstellung am Donnerstag, 26. Dezember, um 16 Uhr im Theaterhaus verlosen wir fünfmal zwei Freikarten.

„Wir halten uns beim Text zu 90 Prozent an das Original“, betont Spielleiter Stephan Eckl. Erstmals ist in der Titelrolle der Eukitea-Neuzugang Cecilia De la Jara zu erleben.

Michael Gleich übernimmt verschiedene Rollen und haucht auch als Puppenspieler den von ihm und Daniel Ruf geschaffenen skurrilen Zwergen ihr Leben ein. Kathrin Müller ist als temperamentvolle böse Stiefmutter zu erleben. Stimmige Musik schafft Fred Brunner. Für die Aufführung von „Schneewittchen“ am Donnerstag, 26. Dezember, um 16 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 19. Dezember, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns die Autoren, die uns das Märchen überliefert haben.

zum Preis von 16, 14 und 8 Euro gibt’s an der Abendkasse im Theater Eukitea, Telefon 08238/ 9647430 sowie im Vorverkauf im Theaterhaus, Lindenstraße 18b, in der Buchecke Diedorf unter der Telefonnummer 08238/2679.

