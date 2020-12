vor 25 Min.

Wie das neue Amazon-Verteilzentrum in Gersthofen arbeitet

Plus Wegen der geschlossenen Geschäfte hat Amazon noch mehr zu tun. Der Chef des Gersthofer Verteilzentrums erklärt, wie Hunderttausende Pakete den Weg unter den Baum finden.

Von Sören Becker

Herr Mehwald, Sie leiten das Verteilerzentrum von Amazon in Gersthofen. Was genau macht ein Verteilerzentrum bei Amazon?

Mehwald Wir sind praktisch das letzte Glied der Kette, bevor das Paket beim Kunden ankommt. Wir nehmen die fertig verpackten Pakete aus den Logistikzentren entgegen, wo die Artikel lagern, und bringen sie zum Kunden nach Hause.

Wie ist denn der Weg des Pakets zum Kunden?

Mehwald Amazon hat ein europaweites Netzwerk an Logistikzentren, wir nennen sie Fulfillment Center (auf Deutsch Erfüllungszentren). Das für uns nächste wäre in Graben. Dort lagern die Artikel unverpackt in den Regalen. Wenn eine Bestellung rausgeht, holt ein Mitarbeiter die Ware aus dem Regal, verpackt sie und schickt sie dann an uns. Wir sortieren sie dann über Nacht und verteilen die Pakete an die Zusteller, die sie zu den Kundinnen und Kunden bringen.

Das Verteilzentrum von Amazon in Gersthofen. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Warum macht man das alles nicht in einer Anlage?

Mehwald Wir investieren immer dort in diese Gebäude, wo wir merken, dass die Kapazitäten der Paketdienste nicht ausreichen, um eine zügige Lieferung zu gewährleisten. Sie ermöglichen uns eine direkte Verbindung zu den Fulfillment Centern. Durch unser europäisches Netzwerk an diesen Logistikzentren können wir die Produkte für die Bestellungen konsolidieren und so den schnellsten Weg finden. So wollen wir sicherstellen, dass wir das Lieferdatum, welches der Kunde sieht, auch einhalten können.

Zur Weihnachtszeit haben Sie wahrscheinlich viel zu tun, gerade in diesem Jahr, wo fast alle Geschäfte geschlossen sind.

Mehwald An Weihnachten haben wir natürlich am meisten zu tun und jetzt natürlich noch mehr. Wir bereiten uns schon seit dem Sommer darauf vor, um sicherzugehen, dass alle Pakete möglichst schnell beim Kunden sind.

Bis zu 40.000 Pakete am Tag werden in Gersthofen bearbeitet

Von wie vielen reden wir da?

Mehwald An einem normalen Tag bearbeiten wir in Gersthofen so 30.000 bis 40.000. Pakete. Im Moment natürlich mehr.

Werden Sie es trotzdem schaffen, alle Weihnachtsgeschenke pünktlich auszuliefern?

Mehwald Wir wollen natürlich immer pünktlich und möglichst schnell liefern. So wie es jetzt aussieht, schaffen wir das bei fast 100 Prozent aller Sendungen. Aber wer weiß, was bis Weihnachten noch passiert. Vielleicht gibt es ja Glatteis oder einen schlimmen Sturm. Dann sieht das Ganze schon wieder anders aus.

Ihre Kollegen in Graben haben ja Probleme mit einer streikenden Belegschaft. Die Menschen, die dort arbeiten, wollen Weihnachtsgeld und mehr Lohn. Haben sich Mitarbeiter in Gersthofen schon solidarisiert?

Mehwald Ich möchte hier klarstellen: Der allergrößte Teil der Kollegen in Graben arbeitet ganz normal. Wir sind an allen Standorten ein guter Arbeitgeber.

Ein weiterer Kritikpunkt der Streikenden ist, dass Amazon in Graben angeblich ein Corona-Hotspot sei und dass die Angestellten nicht ausreichend geschützt würden. Sie sprechen von 300 Corona-Fällen unter den Angestellten dort. Amazon dementiert diese Zahl. Wie ist die Situation in Gersthofen?

Mehwald Diese Zahl ist eine große Irreführung. Wer so etwas verbreitet, handelt unverantwortlich. Wie viele großen Unternehmen hatten wir betroffene Mitarbeiter, aber nur wenige. Das liegt an unseren hohen Sicherheitsstandards. Wir tun alles für ein sicheres Arbeitsumfeld.

Am Standort Graben gab es mehrere Corona-Infektionen. Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben zur genauen Zahl der Betroffenen. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Was konkret?

Mehwald Im Grunde die vorgeschriebenen Maßnahmen. Wir haben in den Arbeitsbereichen eine Maskenpflicht, Plexiglastrenner und ausreichend Abstand zwischen den Arbeitsplätzen, und das Reinigungspersonal desinfiziert regelmäßig alle Flächen.

Acht Unternehmen liefern von Gersthofen aus die Pakete

Auf die Forderungen der Streikenden erwidert Ihr Unternehmen immer wieder, dass Sie hohe Einstiegsgehälter für Angestellte zahlen. Aber gilt das für alle Mitarbeiter? Sind die Paketfahrer zum Beispiel Angestellte?

Mehwald Wir sehen die Lieferfahrer natürlich als Kollegen, aber wir arbeiten mit unabhängigen Lieferpartnern zusammen. Wir haben am Standort auch das Amazon Flex Programm für Selbstständige. Und wir helfen auch, ein eigenes Paket-Unternehmen zu gründen.

Das müssen Sie erklären.

Mehwald Das Programm nennt sich Delivery Service Partner. Wir unterstützen mit einem garantierten Auftragsvolumen bei der Gründung einer eigenen Firma. Zusätzlich gibt es noch Schulungen, Fahrzeuge mit dem Amazon-Logo und gewisse Dienstleistungen von uns. Von der Größe her stellen wir uns da so in etwa 20 bis 40 Fahrer pro Firma vor.

Wie viele nehmen das Angebot an?

Mehwald In Gersthofen haben wir durch das Programm jetzt schon acht Unternehmen im Haus und hätten gerne noch mehr.

