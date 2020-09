vor 49 Min.

Wie der Bunte Kreis in Stadtbergen Familien in größter Not hilft

Plus Der Bunte Kreis hat eine neue Leiterin in der Nachsorge: Gabriele Brandstetter. Sie musste durch Corona viel umstellen. Was ihr noch Sorgen macht

Von Jana Tallevi

Es gibt Situationen, die hauen die stärkste Frau um. Von solch einem Moment in einer Familie, die von der Stiftung Bunter Kreis betreut wird, berichtet die stellvertretende Vorsitzende Astrid Grotz. Der Bunte Kreis kümmert sich mit vielen Angeboten um schwer kranke Kinder und ihre Familien, von der Frühgeborenen-Nachsorge über Palliativversorgung bis zu speziellen Therapien. So war das auch bei jener Familie mit drei Kindern, eines davon hatte ständige Hilfe nötig.

Eine belastende Situation, doch immer noch eine, mit der die Familie umgehen konnte. Aber als dann der Ehemann und Vater starb und die Mutter wenig später zu Beginn der Corona-Zeit praktisch allein für die Betreuung der insgesamt drei Kinder zuständig war, kam der Hilferuf. Zu viel kam da zusammen. Und der Bunte Kreis reagierte schnell: Mitarbeiter, die wegen der ersten Corona-Auflagen in ihrer üblichen Arbeit stark eingeschränkt waren, sprangen ein und halfen: Bei der Pflege des kranken Kindes, bei der Organisation einer Hausaufgabenbetreuung oder einer Hilfe für den Haushalt.

Oft wird Hilfe für den Alltag gebraucht

Solche Situationen sind es, die Astrid Grotz in ihren 25 Jahren beim Bunten Kreis immer wieder erlebt hat: Häufig sind es gar nicht die Ausnahmefälle, in denen betroffene Familien Hilfe brauchen. Viel öfter ist es der Alltag, den man mit ihnen meistern müsse. Eine Aufgabe, die durch Corona nicht leichter geworden ist und bei der sich in den vergangenen Monaten viel verändert hat.

Eine, die in dieser Zeit viele Dinge organisieren musste, ist Dr. Gabriele Brandstetter. Sie kam erst im vergangenen Oktober als Leiterin der gemeinnützigen Gesellschaft für Nachsorge zum Bunten Kreis. Die Kinder- und Jugendärztin mit einem fachlichen Schwerpunkt auf Neuropädiatrie hatte viele Jahre im Hessing Förderzentrum für Kinder und Jugendliche gearbeitet. Die Arbeit beim Bunten Kreis, bei dem gesamten Familien geholfen wird, habe sie schließlich gereizt.

Eigentlich wollte sie sich in Ruhe in die verschiedenen Aufgaben der Stiftung einarbeiten. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie war das nicht mehr möglich. Statt sich vor allem mit der Weiterentwicklung einzelner Projekte zu beschäftigen, mussten die Angebote teilweise völlig umgekrempelt werden. Kaum noch Betrieb war von einem Tag auf den anderen damals auf dem Ziegelhof in Stadtbergen, wo der Bunte Kreis erlebnispädagogische Angebote macht und auch behinderten Kindern mit tiergestützter Therapie hilft. Hier konnten lange nur die nötigsten Termine stattfinden, etwa in der Physiotherapie. „Es gibt Bereiche, da ist Aufschieben unmöglich“, so die Kinder- und Jugendärztin.

Angebote sollen das Leben der kranken Kinder leichter machen

Damit meint sie nicht nur Bewegungsangebote für schwer beeinträchtigte Kinder. Der Bunte Kreis übernimmt auch die Palliativversorgung von Kindern: Angebote, die zwar nicht ihre Krankheit heilen, aber ihr Leben besser machen können. „Das ging praktisch weiter“, berichtet sie. Manchmal aber eben auch anders als gewohnt: Beratungen am Telefon oder manchmal auch per Videoschaltung konnten schließlich umgesetzt werden. „Wichtig war uns, den Familien zu zeigen, dass wir weiter für sie da sind“, so Gabriele Brandstetter. Und so ergaben sich durch die Umstellungen sogar neue Impulse, die beibehalten werden sollen. Kleinere Gruppen oder auch Einzelangebote seien oftmals recht gut angekommen, erläutert sie.

Inzwischen sind es in vielen Bereichen doch schon fast wieder die alltäglichen Probleme, mit denen sich der Bunte Kreis auch in der eigenen Verwaltung befasst. Die Suche nach passendem Personal, von Sozialpädagogen bis zu Ärzten, ist eines davon. Im Moment ist geplant, ab September auch wieder erlebnispädagogische Angebote für Schulklassen auf dem Ziegelhof stattfinden zu lassen. Davon profitieren Gruppen, die ein Kind mit besonderem Inklusionsbedarf in ihren Reihen haben. Sollte sich die Situation rund um die Corona-Pandemie wieder verschärfen, ist sich Gabriele Brandstetter sicher, dass der Bunte Kreis dann schnell reagieren kann.

Hauptsponsoren halten dem Bunten Kreis die Treue

Vorstandsmitglied Astrid Grotz macht unterdessen ein anderes Thema Sorgen. Sie freut sich einerseits, dass die Hauptsponsoren der Stiftung dem Bunten Kreis alle die Treue halten. Gleichzeitig sorgt sie sich um den Eingang von Spenden, der normalerweise zu Weihnachten besonders groß ist. „Dazu gehören vor allem auch Unternehmen. Von denen sind aber auch einige durch Corona selbst in wirtschaftlich schwierigen Situationen“, sagt sie.

Auch wenn Krankenkassen heute viele Angebote des Bunten Kreises finanzieren würden, seien es doch die Spenden, die den Unterschied und die Qualität der Arbeit des Bunten Kreises ausmachten. „Wir können uns Zeit für die Familien nehmen. Wenn etwa die Krankenkasse standardmäßig eine bestimmte Zahl von Stunden für eine Familie mit einem betroffenen Kind in der Nachsorge bezahlt, ist das nicht immer genug. Durch die Spenden können wir jeder Familie so helfen, wie sie es braucht“, erläutert Gabriele Brandstetter.

