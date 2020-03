Wie der Circus Krone seine Tiere hält

Plus Die Tierrechtsorganisation Peta kritisiert die Haltungsbedingungen im Circus Krone und fordert eine Show ohne Tiere. Was man dort auf die Kritik antwortet.

Martin Lacey junior hat den Löwen voll im Griff. Mit einem Stock in der Hand deutet Lacey auf ein Podest. Der Löwe King gehorcht sofort und legt sich auf das Podest. Auf ein Zeichen stellt er sich hin und baut sich zu seiner vollen Größe auf. „Guter Junge“, lobt ihn Lacey.

Die beiden sind Teil des Circus Krone, der momentan in Gersthofen gastiert. Lacey und seine Frau Jana Mandana Lacey Krone sind die Direktoren und dressieren die Pferde und Löwen, die zum Einsatz kommen. Und nicht nur sie spielen in „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ eine Rolle. Insgesamt 100 Tiere, darunter Kamele, Zebras, Lamas und Tiger zeigen Kunststücke.

Der Circus spielt derzeit in Gersthofen

Immer mehr Menschen haben aber ein Problem mit Tieren im Zirkus. Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass zwei Drittel der Befragten für ein Verbot waren. Die Tierrechtler von People for the ethical treatment of animals (Menschen für die ethische Behandlung von Tieren, kurz Peta) protestieren seit Jahren gegen die Praxis und rufen zu einem Boykott des Gastspiels auf: „Der Circus Krone muss einsehen, dass die Zeiten, in denen fühlende Lebewesen versklavt werden, vorbei sind“, sagt etwa Yvonne Würz, ihres Zeichens Peta-Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche. Sie verweist auf schlechte Haltungsbedingungen mit zu wenig Platz und den Stress durch den regelmäßigen Transport.

Andere Zirkus-Unternehmen haben Petas Forderung bereits erfüllt. Der Circus Roncalli benutzt gar keine echten Tiere mehr und setzt mittlerweile auf Hologramme. Für den Circus Krone ist das undenkbar: „Wo Nutella drauf steht, muss auch Nutella drin sein. Die Leute erwarten Tiere beim Circus Krone“, findet Tourmanager Harald Ortlepp.

6 Bilder Das erwartet sie beim Circus Krone Bild: Harald Ortlepp

Wöchentliche Kontrollen durch das Veterinäramt

Der Zirkus weist Petas Vorwürfe von sich: „Das ist eine reine Medienkampagne“, findet Tierschutzbeauftragter Frank Keller. Dabei sei man beim Circus Krone selbst dem Tierschutz verschrieben. „Wir werden wöchentlich vom Veterinäramt kontrolliert“, sagt Ortlepp. Die Tiertransporter seien gepolstert und kameraüberwacht. Auch die Gehege seien größer als vorgeschrieben. „Sie sind zwar nicht so groß wie im Zoo, aber absolut ausreichend“, findet auch Keller. Man achte auch darauf, dass die Tiere die Möglichkeit hätten, sich draußen aufzuhalten. Auch das Reisen sei eine willkommene Abwechslung für die Tiere. Die Stadt Gersthofen hatte nichts zu beanstanden: „Der Circus Krone genügt den hohen gesetzlichen und selbst noch höheren Ansprüchen“, meint Bürgermeister Michael Wörle.

Jetzt sind die Tiere in Gersthofen

Am Montag wurden die Tiere mit 120 Fahrzeugen angeliefert. Tatsächlich scheinen sie ausreichend Platz zu haben. Die Pferde sind auf dem Festplatz in geräumigen Einzelboxen untergebracht. Die Kamele und Zebras teilen sich eine kleine Koppel, können sich, wenn sie wollen, aber auch in ein Zelt zurückziehen. Passanten können sie beim Grasen beobachten. Für die Löwen hat der Circus Krone mehrere Wagen aneinandergeschoben. Als Dompteur Lacey an den Wagen herantritt, springen die Löwen herum. Einer schafft es sogar, mit seinen Füßen an die Decke zu kommen. Gelegentlich werden sie auch auf einen kleinen Vorplatz gelassen, auf dem sie eine Art Spielplatz haben. Dort ist eine erhöhte Liegegelegenheit und mehrere Ringe, auf denen King nach seinem Fototermin genüsslich herumkaut. Die Löwen sind bereits seit 20 Generationen im Besitz des Zirkus’. Das Münchner Unternehmen züchtet seine Raubkatzen selbst.

Verlängerte Hand des Dompteurs

„Tiere müssen Stock und Peitsche fürchten, wenn sie die unnatürlichen Tricks verweigern“, warnt Lisa Kienzle von Peta. Das streitet der Circus Krone ab: „Mit Gewalt und Druck erreichen Sie bei Tieren gar nichts, außer dass sie aggressiv werden“, sagt Keller. Peitschen kämen in seinem Zirkus gar nicht zum Einsatz. Höchstens Stöcke und Gerten. Sie kämen nur als verlängerte Hand des Dompteurs zum Einsatz. Auch Direktor und Löwendompteur Martin Lacey junior sagt, dass er auf positive Bekräftigung setze: „Ein guter Tierlehrer versucht nicht, den Charakter des Tieres zu brechen, sondern ihn aufzubauen“, sagt er. Er zwinge seine Tiere zu nichts, wenn ein Löwe nicht springen wolle, müsse er das auch nicht. „Die Leute merken die Liebe zwischen mir und den Tieren“, glaubt Lacey.

Circus Krone zu Gast in Gersthofen Video: Marcus Merk

Lacey junior arbeitet schon seit seiner Jugend mit Raubkatzen. Seine Eltern hatten einen Tierpark in England. Dort mangelte es den Raubkatzen an Beschäftigung. Lacey kümmerte sich um die Tiere. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es den Tieren guttut, trainiert zu werden“, sagt er.

Der Circus Krone spielt bis Sonntag um 15.30 und 19 Uhr.

