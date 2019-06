Wie der Gersthofer Abenteurer Michael Martin seine Heimatstadt sieht

Plus Michael Martin zog es von hier aus in die ganze Welt. Bis heute kommt er noch oft an den Lech zurück – auch wenn ihm vieles an der Entwicklung der Stadt nicht gefällt.

"Er hat alle Wüsten der Erde bereist und ist immer noch rund um den Globus unterwegs. Der Fotograf, Buchautor, Geograf und Hobbyastronom Michael Martin feiert gleichzeitig mit der Gersthofen ein 50. Jubiläum. Denn vor 50 Jahren, einen Monat nach der Stadterhebung, zog er mit seinen Eltern in diese Stadt. Im Gespräch mit uns erzählt er, was ihn bis heute mit Gersthofen verbindet, und wie sich die Stadt in all den Jahren – aus der Sicht eines Weltreisenden – verändert hat.

„Ich war trotz meiner Reiserei stets heimatverbunden, darum zieht es mich immer wieder nach Gersthofen“, sagt Martin. Schließlich habe er alle seine ersten Erfahrungen, von der Grundschule bis zum Abitur hier gemacht. „Bis heute kennt man mich hier noch.“ Nicht zuletzt besucht er häufig seine Mutter, die hier lebt. Sie war früher Lehrerin in Gersthofen und auch im sozialen Leben der Stadt engagiert, beispielsweise als Mitbegründerin Nogent-Vereins und 20 Jahre lang dessen Zweite Vorsitzende.

Schon als Schüler berichtet er von seinen Reisen

Martins Vater wiederum war beim Straßenbauamt Augsburg (heute: Staatliches Bauamt) tätig und an der Planung der B-2-Umgehung beteiligt. „Ich hatte schon aufgrund meiner Eltern ein derart gutes Standing, dass ich im Jahr 1978, mit gerade mal 15 Jahren, schon die damalige Paul-Klee-Stube im Gasthof Strasser angemietet habe, um von einer Fahrradreise zu den Alpen zu berichten.“ Gersthofen habe ihm die sichere Basis gegeben, auf welcher er sich getraut habe, in die weite Welt aufzubrechen, ist Michael Martin dankbar.

„In meiner Kindheit war es ein völlig anderes Gersthofen“, so Michael Martin. „Vor 40 Jahren waren noch Felder westlich der Kirche Maria, Königin des Friedens, und keine Bebauung.“ Er und seine Freunde hätten dort Kartoffelfeuer auf den Äckern angezündet, ihre Drachen steigen lassen und seien durch die Maisfelder gestreift.

Gersthofen besaß noch keine Umgehungsstraße, die B2 führte direkt durch den Ort, zerschnitt ihn gleichsam in zwei Teile. Tägliche stundenlange Staus waren an der Tagesordnung. Den Bau der B-2-Umfahrung sieht Michael Martin als einen der großen positiven Einschnitte der Gersthofer Geschichte in den letzten 50 Jahren. „Der Ort Gersthofen wurde dadurch deutlich entlastet.“ Der zweite positive Impuls sei Michael Martin zufolge das Verschwinden der Farbwerke Hoechst gewesen. „Wir haben früher oft den süßlichen Geruch aus den Chemiewerken gehabt, wenn wir das Fenster aufgemacht haben.“ Hier habe sich bis heute sehr viel zum Besseren entwickelt. Auch vom früheren Gestank des Müllbergs im Osten sei heute nichts mehr zu riechen.

Zu viel Gewerbe, zu wenig grün

Weniger positiv sieht der Geograf Michael Martin allerdings die Entwicklungen im Umfeld von Hoechst und Umgehung: „Irgendwann war Gersthofen im Westen umgeben von einem wahren Cordon von Gewerbegebieten – die wie ein Krebsgeschwür weiterwucherten.“ Es stimme ihn traurig, wie es gekommen sei: „Fast bis Hirblingen ist alles mit Gewerbe zugebaut.“ Besonders schade finde er es, dass es heute die alte gewachsene Baumallee zwischen Gersthofen und Hirblingen nicht mehr gebe.

„Gersthofen hätte wohl wie keine andere deutsche Stadt die Flächen und auch das Geld gehabt, etwas wirklich Schönes zu machen“, ist er überzeugt. Aber es habe keinen Masterplan für die Stadtentwicklung gegeben. „Es fehlt bis heute ein städtebaulicher Kern.“ Er wohnte damals an der Brahmsstraße. „Wir haben als Kinder wie die Generationen davor immer am Bolzplatz gespielt – irgendwann war er weg und es stand so ein Wohnblock darauf.“

So hält er in diesem Zusammenhang den Bau des City-Centers für „eine Todsünde“ – ebenso die Errichtung des Hery-Parks: „Wenn man an einen zweiten Standpunkt für die Endkonsumenten zulässt, muss man sich nicht wundern, wenn die Geschäftswelt in der Innenstadt ausblutet“, so Michael Martin. „Ist so etwas Kurzsichtigkeit?“

„Nach 35 Jahren hatte ich alle Ecken der Wüsten fotografiert"

Wenn er heute durch Gersthofen geht, vermisst Martin angestammte Läden wie Foto Harzer, Mode Hutter oder Sixt. „Das Gersthofen meiner Jugendjahre gibt es nicht mehr.“ Dennoch hat er auch versöhnliche Töne für seine Heimatstadt bereit: „Es zieht mich immer wieder hierher: Gersthofen ist gerade noch groß genug, dass das Wirgefühl der Bewohner erhalten ist.“ Nach seinem letzten mehrjährigen Projekt „Planet Wüste“, in dem Michael Martin alle Wüsten der Welt bereits hat, ist er bereits Mitten im neuen Projekt „Terra“. „Nach 35 Jahren hatte ich alle Ecken der Wüsten fotografiert. Es war Zeit, es abzuschließen.“ In „Terra“ nun, an dem er seit 2017 arbeitet und für das er jedes Jahr acht Monate unterwegs ist, soll ein Porträt der Erde entstehen: „Als Geograf und Hobbyastronom werde ich die Erde im Weltall verorten, und anhand von zehn verschiedenen Kapiteln aufzeigen, welch besonderer Ort die Erde ist.“ Dafür hat er bereits die Gersthofer Stadthalle am 21. November 2021 gebucht. „Und ich habe bereits die ersten acht Karten für den Abend verkauft.“