Wie die Kicker der JFG Lohwald zum Erfolg beim FC Augsburg beitragen

Plus Der Verein aus dem Raum Neusäß stellt seit dem Aufstieg des FC Augsburg in die 1. Bundesliga alle Balljungen in der WWK-Arena. Nur im Moment ist dies nicht möglich.

Auch wenn die Nachwuchsfußballer seit ein paar Wochen wieder trainieren dürfen – irgendwie fehlt ihnen doch etwas: Der Reiz des sportlichen Vergleichs, das Auspowern und das Siegen verursachen doch besondere Glücksgefühle. Und selbstverständlich gehören dazu auch Niederlagen: schlecht gelaunte Kinder und der Gestank nach Schweiß im Auto und während des Abendessens.

Gerade in einer Zeit, in der der Schulsport zum Erliegen gekommen ist, ist es von besonderer Bedeutung, dass sich der Nachwuchs im Verein bewegen kann, man dort auf vertraute Personen wie Mitspieler und Trainer trifft und somit der „wichtigsten Nebensache der Welt“ erhalten bleibt. Den „passiven Sport“ darf man ja ebenfalls wieder genießen: nicht im Stadion, dafür aber vor dem Fernseher. Aber auch hier fehlt irgendwie das gemeinsame Erleben von Freude und Enttäuschung.

Verein stellt seit dem Aufstieg des FCA in die 1. Bundesliga alle Balljungen

Ein Blick auf einen aktuell besonders erfolgreichen Fußballverein im Jugendbereich, die JFG (Jugendfördergemeinschaft) Lohwald, offenbart noch ein weiteres Vakuum bei den aktuell nicht so ganz ausgelasteten Jugendlichen: Dieser Verein aus dem Raum Neusäß stellt seit dem Aufstieg des FC Augsburg in die 1. Bundesliga alle Balljungen in der WWK-Arena: bei Spielen in der Bundesliga, im Pokal und auch gelegentlich in der Europa League im schmucken Augsburger Stadion.

Nur im Moment ist auch dies nicht möglich. Bei den Geisterspielen waren Mitarbeiter des FC Augsburg im Einsatz, die regelmäßig auf Corona getestet wurden. So hofft die Ballcrew der JFG Lohwald, die aus Spielern der C- bis A-Junioren gebildet wird, dass hier bald wieder Normalität einkehrt.

Zehn Jungs sind pro Spieltag im Einsatz, und der beginnt bereits weit vor Stadionöffnung: Nach einer Vorbesprechung mit einem Verantwortlichen des FC Augsburg erfolgt das Umkleiden (alle Jungs tragen Kleidung mit der Aufschrift „Ballcrew“) und dann das Auslegen des riesigen Banners am Anstoßkreis. Beim Aufwärmen werden beide Profimannschaften mit Bällen versorgt und es wird darauf geachtet, dass diese nicht auf der Rasenfläche herumliegen und so eventuell zu einer Gefahr werden könnten.

So trägt die JFG Lohwald seit 2011 mit zum Erfolg des FC Augsburg bei

Wenn dann die Bälle eingesammelt, die Mannschaften in den Kabinen sind und das Banner entfernt ist, beginnt der eigentliche Einsatz: Die Balljungen verteilen sich gemäß Plan um das Spielfeld und halten ab dem Anpfiff die Ersatzbälle bereit. Dabei sind die näher am Spielfeldrand als alle anderen Beobachter.

Das stellt die Jugendliche gerade bei ihren ersten Einsätzen im Stadion immer wieder vor Herausforderungen, obwohl sie selbst bereits seit Jahren Fußball spielen und sich mit Taktik auskennen: Zu groß ist die Ablenkung durch Fans, kritische Gästetrainer oder auch mal Freunde im Tribünenbereich. Und einen Fehler soll und darf man sich nicht erlauben!

So trägt die JFG Lohwald seit 2011 mit zum Erfolg des FC Augsburg bei und freut sich über jeden Sieg im heimischen Stadion. Für den FC Augsburg ist es wiederum von Bedeutung, dass die jugendlichen Spieler der JFG Lohwald über Erfahrung im Fußball verfügen. Und da trifft es sich gut, dass diese Jugendfördergemeinschaft ihre erfolgreichste Saison hinter sich gebracht hat:

Bernd Kollmannsberger freut sich für seine Trainer und seine Spieler

Während die U19 weiterhin in der Kreisliga antritt, spielen die U17, U15 und U13 ab sofort in der Bezirksoberliga Schwaben. Da die U12 der JFG zudem noch in der Kreisklasse der D-Junioren antritt und sich hier mit vielen älteren Spielern misst, scheint ein solider Grundstock für den dauerhaften Erfolg des Vereins gelegt zu sein, der seine Spieler für die vier Stammvereine TSV Neusäß, SV Cosmos Aystetten, TSV Täfertingen und SV Ottmarshausen ausbildet.

Bernd Kollmannsberger, der Sportliche Leiter der JFG Lohwald, freut sich für seine Trainer und seine Spieler, dass der Lohn für das konzentrierte und engagierte Arbeiten so hoch ausfiel: „Ich gratuliere allen Jungs der JFG und freue mich sehr auf die kommende Saison! Auch die Tatsache, dass wir einige sehr gute neue Trainer gewinnen konnten, spricht da eine eindeutige Sprache. Wenn wir jetzt noch einen Torwart für das Bezirksoberliga-Team bei der U13 finden, sind wir gut gerüstet.“

Wer sich also diese Spielklasse zutraut und sich einem jungen, dynamischen Team anschließen möchte, findet die Kontaktdaten auf der Homepage des Vereins: www.jfg-lohwald.de (ml/oli)

