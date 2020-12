07:00 Uhr

Wie die Polizei im Kreis Augsburg an Weihnachten kontrolliert

Plus Erstmals gilt es für die Polizeiinspektionen in Gersthofen und Zusmarshausen an den Feiertagen eine Ausgangssperre zu überwachen. So werden sie arbeiten.

Von Matthias Schalla

Es ist eine völlig neue Herausforderung, vor der die Polizei im Augsburger Land an Weihnachten steht. Galt es in der Vergangenheit eher, Familienstreitigkeiten zu schlichten und vielleicht die ein oder andere Alkoholfahrt zu unterbinden, gibt es nun erstmals ab 21 Uhr eine Ausgangssperre. Und das Fest der Liebe darf nur mit Personen eines weiteren Hausstands und maximal fünf Personen gefeiert werden. Doch wie will die Polizei an Heiligabend diese wegen Corona erlassenen Bestimmungen kontrollieren? Zusmarshausens Polizeichef Raimund Pauli hat sich mit seinem Team auf die ungewohnte Situation vorbereitet.

"Es werden auch an Weihnachten Streifen auf einem wie bisher hohen Niveau gefahren werden", sagt Pauli. Ganz genau unter die Lupe genommen werden dabei alle Mobilitätsbewegungen ab 21 Uhr, also Fahrten mit dem Auto oder dem Fahrrad, sowie Fußgänger, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Wer ohne triftigen Grund unterwegs sei, müsse mit den entsprechenden Konsequenzen, sprich einem Bußgeld, rechnen. "Die Kollegen sind hoch motiviert", sagt Pauli. Schließlich wisse jeder, dass durch die Verstöße gegen die geltende Infektionsschutzverordnung letztendlich Leben riskiert werden. Doch bei aller Konsequenz ist auch Fingerspitzengefühl angesagt.

In Gersthofen sind viele Polizisten im Einsatz

So wird laut Pauli die Polizei sicherlich nicht an Heiligabend von Haus zu Haus laufen und in jedes beleuchtete Fenster schauen, um die Personen in dem Zimmer zu zählen. Und auch Herrchen und Frauchen, die mit ihrem Vierbeiner eine Gassirunde drehen, müssten eine Kontrolle nicht befürchten. "Die Verhältnismäßigkeit wahren" lautet die Formel, mit der die Polizei die Kontrollen durchführen wird. So sieht es auch Gerhard Miehle von der Polizei in Gersthofen.

"Wir werden sicherlich keinen Schlagbaum an den Aus- und Einfallstraßen aufbauen und jedes Auto kontrollieren", sagt er. Dennoch seien die Beamten "in großer Schichtstärke" im Einsatz, denn seit Beginn der Ausgangssperre hat es auch in Bereich der Gersthofer Inspektion einige Verstöße gegeben.

Am Wochenende wurde beispielsweise die Polizei mehrfach zu Fällen von Ruhestörungen, etwa vor einem Gastbetrieb in der Gersthofer Innenstadt, gerufen. Triftige Gründe, das Haus zu verlassen, hatten auch eine Frau und ein Mann nicht, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Diedorf von der Polizei aus Zusmarshausen kontrolliert wurden. So gab die Frau an, ihren Wagen aus der Werkstatt abgeholt zu haben. Der Mann sagte, er habe seine Freundin nach Hause gebracht.

Im Großen und Ganzen aber halte sich die Bevölkerung bislang an die geltende Ausgangssperre. "Unser Eindruck ist, dass sich die Menschen im Augsburger Land diszipliniert verhalten", lobt Pauli. Es müsse auch nicht gleich die Polizei alarmiert werden, wenn die Weihnachtsfeier beim Nachbarn etwas zu laut wird. Man sollte erst mit den Leuten sprechen, falls sich jemand nicht an die Auflagen halte. "Erst wenn das alles nichts bringt, sollte die Polizei gerufen werden."

Eine detaillierte Übersicht über alle Regelungen des Lockdowns sind auf www.stmgp.bayern.de zu finden.

