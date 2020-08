11:45 Uhr

Wie die Solidarische Landwirtschaft in Dinkelscherben funktioniert

Plus Bei der Solidarischen Landwirtschaft in Dinkelscherben pflanzen Freiwillige Obst und Gemüse selbst an. Was diese Form der Bewirtschaftung ausmacht und wie sie sich finanziert.

Von Piet Bosse

Die Pflanzen wachsen dicht an dicht, die Durchgänge zwischen den Stauden sind überwuchert. Die grünen Sträucher nehmen den Großteil des dicht bewachsenen Gewächshauses in Dinkelscherben ein. Sie schlängeln sich an weißen Seilen hoch, die Sträucher wachsen fast bis unter die Decke des Häuschens. Der süßliche Duft verrät: Hier wachsen Tomaten. Simone Gleich hat in dem Ort eine Solidarische Landwirtschaft (Solawi) gegründet. Wie sie funktioniert? Hier ein Überblick.

Gleich knapst in einem der Zwischengänge des Gewächshauses die Triebe aus den Blattachseln der Tomatenpflanzen. Das nennt sich ausgeizen und sorgt dafür, das alle Energie ins Wachsen der Tomaten geht und nicht in Blindtriebe.

Mitglieder der Solawi Dinkelscherben bestimmen selbst

Gleich hat in diesem Jahr die Vereinigung für Solidarische Landwirtschaft, kurz Solawi, in Dinkelscherben ins Leben gerufen. Das Projekt lebt von einer Gemeinschaft, die zusammen Obst und Gemüse anbaut und sich um das Gelände kümmert. Mitglieder kaufen Ernteanteile, entscheiden was angebaut wird und packen mit an. Sie sähen und pflegen den Acker oder ernten das Obst und Gemüse.

Das Projekt finanziert sich über den Verkauf von großen und kleinen Ernteanteilen an die Mitglieder. Ein kleiner Ernteanteil kostet 15 Euro pro Woche, er enthält heute einen Salatkopf, fünf Zucchini, einen Kohlrabi und Basilikum. Der große Anteil hat doppelt so viel Obst und Gemüse und kostet 25 Euro. 26 Menschen beteiligen sich bislang an der Anfang 2020 gegründeten Initiative. Hinter der solidarischen Idee von Obst- und Gemüseanbau stehen unterschiedliche Persönlichkeiten.

Die Mitbestimmung begeistert Simone Gleich

Gründerin Simone Gleich ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Ihre Eltern leiten einen konventionellen Hof in Dinkelscherben. „Für mich war früh klar, dass ich etwas mit Landwirtschaft machen will“, sagt die 27-Jährige. Um das zu studieren, verlässt sie Dinkelscherben nach der Schulzeit für vier Jahre und geht nach Stuttgart. Durch einen Studienfreund lernt sie das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft kennen. Sie begeistert die Idee, dass jeder mitbestimmen kann und weiß, wo sein Essen herkommt.

Nach dem Studium geht sie zurück in die Heimat. Gleich fängt an, in einem Milchviehbetrieb zu arbeiten, parallel dazu ergibt sich die Chance auf ein eigenes solidarisches Landwirtschaftsprojekt: Ihr Vater Willibald sitzt im Gemeinderat, wo das Areal hinter dem Altenheim Thema wird. Bis vor einigen Jahren war hier eine Gärtnerei, das Gelände ist heute aber verwildert. Willibald Gleich schlägt seiner Tochter vor, die Fläche für die Solidarische Landwirtschaft zu nutzen und pachtet sie. „Von den Gegebenheiten her ist das Gelände optimal“, sagt Simone Gleich.

Das 3000 Quadratmeter große Areal liegt gegenüber des Altenheims an einem Hang. Hinter der Holzpforte geht es einen Steinweg hinauf, links stehen neun Apfelbäume, rechts zupfen zwei Helfer Unkraut auf dem ungefähr 20 Meter breiten Möhrenfeld. Weiter oben am Weg wachsen Radieschen und Kohl, dort steht auch das Gewächshaus voller Tomaten.

Die Solidarische Landwirtschaft finanziert sich durch Ernteanteile

Auf der anderen Seite, hinter den Apfelbäumen, erntet Simone Gleich Zucchini, für den Ernteanteil von Oona Sporer. Sporer konnte bei der Ernte am Freitag nicht dabei sein, weil sie sich um ihre kleine Tochter Pauline kümmern musste. Wenn jemand mal nicht kommen kann, ernten andere seinen Anteil für ihn, gelebte Solidarität. Gleich und Sporer haben die die Solawi in Dinkelscherben gemeinsam aufgebaut.

Der Aufbau der solidarischen Landwirtschaft ist teuer, die Ausgaben für die Pacht, landwirtschaftliche Geräte und die Pflege der Äcker gleichen sich aber mit den Mitgliedsbeiträgen aus. Die Ernteanteile kosten in etwa so viel wie ein Markteinkauf. Ohne die Einnahmen würde das solidarische Projekt nicht funktionieren. Jeder, der bei der Solawi mitarbeitet sei auch bereit, etwas mehr für sein Obst und Gemüse zu zahlen, sagt Sporer: „Natürlich kann man das selbst machen, aber wer hat Zeit und Garten? Viele zahlen dann lieber mehr und bringen sich ein, wenn sie es können.“

Gemüse soll so natürlich wachsen wie möglich

Oona Sporer bringt sich ein. Weil ihre Tochter viel Zeit in Anspruch nimmt, hilft sie weniger auf dem Feld, macht aber die Öffentlichkeitsarbeit. „Ich helfe Simone ein bisschen“, sagt Sporer, dann unterbricht Gleich sie und sagt: „Du hilfst mir nicht ein bisschen, sondern total viel.“ Während die beiden Frauen über ihr Projekt sprechen, lachen sie viel. Sie kennen sich seit anderthalb Jahren, die gemeinsame Vision eint sie.

Als Oona Sporer wegen ihrer Arbeit ins Allgäu geht, hilft sie in Wangen in einer solidarischen Landwirtschaft mit. Sporer zieht mit ihrem Mann nach Dinkelscherben und lernt Simone Gleich kennen. Sie hilft ihr, die Solidarische Landwirtschaft aufzubauen. Oona Sporer ist es wichtig, dass Gemüse und Obst so natürlich wächst wie möglich. Sie nennt Gurken als Beispiel, die häufig gebogen sind. Im Supermarkt würden hauptsächlich gerade Gurken verkauft.

Wenn Sporer von solidarischer Landwirtschaft spricht, blitzen ihre braunen Augen hinter der großen Brille, obwohl sie ihr Hobby momentan nur eingeschränkt ausüben kann. Auch jetzt ruft die Familie: Oona Sporer packt ihre Ernteanteile in das Gepäcknetz des Kinderwagens, legt ihre Tochter Pauline oben hinein und macht sich auf den Weg.

Sporer ist als Mitinitiatorin des Projekts kein normales Solawi-Mitglied, statt auf dem Feld zu arbeiten, erledigt sie Organisatorisches. Viele andere arbeiten in ihrer Freizeit aber fleißig mit. Insgesamt sieben Mitglieder helfen an diesem Vormittag in der Solidarischen Landwirtschaft auf den verschiedenen Feldern am Hang, eine von ihnen ist Corinna Korn.

Mancher Solawi-Gärtner aus Dinkelscherben hat daheim nur einen Balkon

Für sie ist die regelmäßige Gartenarbeit neu: „Ich habe zu Hause nur einen kleinen Balkon und keinen Garten.“ Das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft kennt sie seit letztem Jahr. Nach ihrer Arbeit in einem Augsburger Drogeriemarkt fährt sie auf dem Heimweg einige Monate lang bei der Solawi in Augsburg vorbei, um ihren Anteil abzuholen. Als die Vereinigung in Dinkelscherben gegründet wird, sieht die 46-Jährige ihre Chance mitzuhelfen. Fünf bis sechs Stunden hilft sie nun jedes Wochenende auf dem Gelände gegenüber des Altenheims.

Initiatorin Simone Gleich steckt fast ihre ganze Freizeit in das Projekt. Einen Gärtner zur Entlastung hat sie nicht engagiert. „Das rechnet sich erst ab 50 Ernteanteilen“, sagt sie. Im kommenden Jahr aber soll auf jeden Fall einer helfen, wenn Aufgaben wie das Entgeizen von Tomaten anstehen.





