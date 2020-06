Wie die Tischtennis-Frauen vor 25 Jahren den ersten Pokal nach Langweid holten

Plus Für die Tischtennis-Frauen aus Langweid war der Mai viele Jahre lang ein Wonnemonat. Um die Jahrtausendwende wurden regelmäßig um Pfingsten Titel gefeiert.

Der Mai war für die Tischtennisspielerinnen aus Langweid viele Jahre lang ein absoluter Wonnemonat. In diese Zeit um Pfingsten herum fielen stets die Entscheidungen um den Deutschen Meistertitel oder im Europapokal. Oft füllten über 1000 Zuschauer die Dreifachsporthalle. Im Mai des Jahres 1995, also vor 25 Jahren, konnten die Frauen aus der Lechtalgemeinde, damals als FC Langweid firmierend, mit dem Gewinn des ETTU-Europapokals ihren bis dato größten Erfolg feiern. Im Endspiel siegten die Langweiderinnen bei Bayer 05 Uerdingen deutlich mit 4:0.

Erstmals schafften die Damen 1988 den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Der Mannschaft mit Eigengewächsen wie Hedwig Biller, Petra Thoma, Karin Klaiber, Gudrun Frühbeisser, Ute Michl wurde das Abenteuer Bundesliga gegönnt, wohl wissend, dass es wahrscheinlich nicht reichen würde. Durch den Rückzug eines anderen Teams blieb Langweid aber in Liga eins. Trotz der Verpflichtung der jungen Chinesin Jie Shi, die heute als Jie Schöpp Bundestrainerin der Damen ist, konnte der Abstieg nicht verhindert werden.

1992 konnte Tischtennis-Profi Csilla Batorfi aus Ungarn verpflichtet werden

Die Zugehörigkeit zum deutschen Oberhaus hatte aber Wünsche zur Rückkehr geweckt. Über Alfons Biller kam Willi Schweinberger ins Spiel, der sich als Manager höhere Ziele für den Langweider Tischtennissport setzte. 1992 konnte die Ungarin Csilla Batorfi verpflichtet werden, die als Spielerin und Trainerin maßgeblich an den großen Langweider Erfolgen beteiligt war, nach der man in Langweid sogar einen Weg benannte.

1992/93 kehrte das Team in die 1. Bundesliga zurück, 1995 gelang mit dem Gewinn des ETTU-Cups der erste internationale Erfolg. In den nächsten zwölf Jahren reihte sich ein Titel an den anderen. 1996 die erste von insgesamt acht deutschen Meisterschaften, 1996 und 1999 zwei weitere ETTU-Pokalsiege und 1997, 2004 und 2005 jeweils der Triumph im Europapokal der Landesmeister. 2002 kam es zur Abspaltung der Tischtennisabteilung vom FC Langweid und zum eigenständigen Verein „Müllermilch Langweid“. Durch dieses Sponsoring konnten sich in der Langweider Sporthalle Weltklassespielerinnen wie Marie Svensson, Yunli Schreiner, Mihaela Steff, Ding Yaping, Aya Umemura, Olga Nemes oder Krisztina Toth die Klinke in die Hand geben. Nach dem Ausstieg von Müllermilch nach der Saison 2006/07 als Haupt- und Namenssponsor bekam der Verein seinen heutigen Namen: TTC Langweid. Seit diesen Tagen, verbunden mit dem Rückzug aus der 1. Bundesliga, pendelt die 1. Damenmannschaft zwischen der 2. und 3. Bundesliga hin und her.

Dank Corona feierte der TTC Langweid den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

Zuletzt wurde nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga der Klassenerhalt nur geschafft, weil die Saison aufgrund der Corona-Krise vorzeitig beendet wurde und sich einige Teams zurückzogen.

Geburtshelfer der Sportart Tischtennis war Gert Jungbauer, der ab 1965 zwölf Jahre lang Fußball-Jugendleiter war und seine Aufgabe auch in der Ausweitung des FC Langweid sah. 1965 zunächst mit der Leichtathletik. Mit der Fertigstellung der Mehrzweckhalle eröffneten sich weitere Möglichkeiten wie Turnen und Gymnastik, Tischtennis, Volleyball oder Judo.

Schätzen wir durch die Corona-Krise den Vereinssport wieder mehr wert?

Jungbauer hat sich während der Corona-Krise Gedanken gemacht: „Die Sportarten, die bisher Randsportarten waren, werden es bleiben. Das Fernsehen bestimmt den Wert der Sportarten für Sponsoren und die Förderung des Leistungssports durch die große Politik mit Blick auf Außenwirkung weltweit durch Medaillengewinne bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften.“

Die Krise habe jedoch auch zur Erkenntnis geführt, dass zwar viele Fußballfans die Bundesligaspiele vermissen, für einen Großteil der Bürgerinnen und Bürger von jung bis alt aber in erster Linie die sportlichen Aktivitäten und die Geselligkeit im Verein gefehlt haben. „Bedurfte es erst der Krise, die Bedeutung unserer Vereine wieder mehr zu schätzen?“, fragt sich Jungbauer und fordert daher: „Das sollte uns antreiben, unsere Vereine zu erhalten!“

