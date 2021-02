06:15 Uhr

Wie die Vereine im Kreis Augsburg trotz Corona sicher Altpapier sammeln

Plus In der Pandemie ist das Leben in den Vereinen eingeschränkt. Auch die finanzielle Situation ist oft nicht rosig. Wie trotzdem die Altpapiersammlungen gelingen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Vereine sind nicht nur Trainingsorte für Sport oder Anlaufpunkte für gemeinsame Interessen, sie werden auch aufgesucht, um die Freizeit zu füllen und sich mit Freunden zu treffen. Dies alles fällt derzeit ersatzlos aus. Das Vereinsleben ist völlig eingeschränkt, einige müssen aus Geldnot aus dem Verein austreten. Mehr und mehr Vereine haben mit dem wirtschaftlichen Überleben zu kämpfen. Um das Vereinskonto aufzufüllen, waren vor Corona stets auch die regelmäßig angebotenen Altpapiersammlungen ein wichtiges Mittel um benötigte Gelder, beispielsweise für die Vereins-/Jugendarbeit, auszugleichen. Doch auch diese fallen seit Längerem wegen der Corona-Beschränkungen weg. Dies bedeutet empfindliche Einbußen für die Vereine.

Vereine im Kreis Augsburg bieten Altpapier-Abholservice für die Älteren

Da inzwischen auch die Bürger nach dem Abtransport ihres Altpapiers gefragt haben, gehen so manche Vereine nun neue Wege und bieten stationäre Sammlungen an. Wie von Peter Rauner vom Sportverein in Ottmarshausen zu erfahren war, wurde auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz ein Anlieferplatz geschaffen. Von Freitag bis Samstag konnten die Ottmarshauser ihr Altpapier selbst vorbeibringen. Älteren Bürgern, die dieses Angebot nicht nutzen konnten, wurde unter Corona-Vorgaben ein Abholservice angeboten.

In ähnlicher Weise agierte auch die Fußballabteilung des TSV Steppach. Auch dieses Angebot wurde von den Bürgern gerne genutzt, wie der Leiter der Fußballabteilung in Steppach, Rainer Christl, mitteilte. Die Bürger konnten im Januar ihr Altpapier auf dem Parkplatz des TSV Steppach abgeben. „Dieses Angebot nahmen die Steppacher hervorragend an. Bereits um 8.45 Uhr waren die Ersten vor Ort“, so Christl. Ein Container war bereitgestellt, davor standen einige Bierbänke, auf welche das Altpapier vom Auto aus direkt kontaktlos gelegt werden konnte. Unter Einhaltung aller Corona-Richtlinien wurde das Papier dann von den Helfern in den bereitgestellten Container geworfen. Dieser Container füllte sich erstaunlich schnell, sodass bereits um 10.30 Uhr ein weiterer bestellt werden musste.

In gleicher Weise gut angenommen wurde der Abholservice für ältere, hilfsbedürftige Bürger. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz und der Unterstützung wollen die Fußballer des TSV Steppach diese Art des Altpapiersammelns vorerst beibehalten.

Die Pfarrjugend Neusäß bot noch bis zum Herbst Altpapiersammlungen in gewohnter Manier an und auch hier hat sich die Art und Weise geändert. Das Altpapier konnte zum Platz vor der St. Ägidius Kirche gebracht werden. „Das war ein großer Erfolg“, kann auch Jugendgruppenleiter Dorian Schulmeister berichten. Als einziges Problem sah er, dass die Maskenpflicht nicht immer ganz korrekt von den Anlieferern eingehalten wurde. Bürger, die das Altpapier nicht selbst bringen konnten, konnten sich auch hier telefonisch für eine Abholung melden.

Zurzeit keine Sammlungen

Zurzeit wird im harten Lockdown die Altpapiersammlung allerdings nicht durchgezogen und ersatzlos gestrichen. Durchaus ein Verlust für die Pfarrjugend, der zu 100 Prozent der Erlös zugutekommt. Alle Vereine bitten die Bürger deshalb darum, das Altpapier in gewohnter Weise zur Verfügung zu stellen und es nicht in die Blaue Tonne zu geben, sondern weiter die Vereine zu unterstützen.

