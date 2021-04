Wie ein ungleiches Duo den Gleichtritt findet

Plus Eigentlich passen Rennrad und E-Bike überhaupt nicht zusammen. Auf der Runde durch den Norden der Westlichen Wälder scheinen die Gegensätze miteinander vereinbar.

Rennrad und E-Bike - das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Das ist ein bisschen so wie Pat & Patachon oder Walther Matthau und Jack Lemmon in das "Das seltsame Paar". Der leidenschaftliche und langjährige Rennradfahrer Bernd-Leo Geier hat unseren Autor, einen absoluten Novizen in Sachen Radfahren, trotzdem auf die Runde durch den nördlichen Teil der Westlichen Wälder mitgenommen und ihn in die Geheimnisse anspruchsvoller Radtouren eingeweiht.

Gute Ratschläge vom Radprofi

"Immer mit dem Fußballen treten", lautet sein erster Rat, nachdem er zunächst einmal den Sattel des blutigen Anfängers justiert hat. "Antizipierend fahren", lautet der nächste Rad(t)schlag. Stimmt: Sonst kann es nämlich durchaus passieren, dass man absteigen muss, wenn man nicht rechtzeitig genug in den richtigen Gang geschaltet hat.

An der Ausflugsgaststätte Peterhof befinden sich Start und Ziel der Runde durch den Norden der Westlichen Wälder. Foto: Marcus Merk

Start und Ziel ist an der bekannten Ausflugsgaststätte Peterhof, die geografisch gesehen den westlichsten Punkt der Stadt Gersthofen darstellt. Dort kann man am Parkplatz das Auto abstellen. In westlicher Richtung führt der Radweg entlang der Staatsstraße 2036 durch die Ortschaften Heretsried und Lauterbrunn über eine Kette von fünf Hügeln, die dem Radler schon zu Beginn die ersten knackigen Höhenmeter abverlangen.

Berg und Tal machen den Unterschied

Diese Berg- und Talfahrt verdeutlicht den Unterschied zwischen den beiden Stahlrössern. Auf der Geraden zieht der Rennradler am E-Biker vorbei, dass der glaubt, rückwärtszufahren. Bergauf, wie am Ortsende von Heretsried, offenbart der Elektromotor seine Vorteile. Während Bernd-Leo Geier im Wiegetritt aus dem Sattel steigt, kann der E-Bike-Fahrer eine Stufe zuschalten. Bei den Abfahrten läuft das Rennrad ebenfalls schneller.

Die Huberkapelle lädt zum Verweilen ein. Mit Abstand kommt auch das ungleiche Radlerduo mit zwei Ehepaaren aus Diedorf ins Gespräch. Foto: Marcus Merk

Mit Karacho geht es nach Lauterbrunn hinunter, und richtig schnell wird es auch Richtung Emersacker. "Vorsicht Krötenwanderung" warnt ein Schild bei der Abfahrt zum Eisweiher. Hoffentlich quert jetzt keines dieser Tiere die Fahrbahn, schießt es einem da durch den Kopf. Ein Ausweichmanöver wäre bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h sicherlich nicht ungefährlich. Unten am Eisweiher beschweren sich lauthals quakende Gänse über die Störung ihrer Morgenruhe. Rehe und Störche, denen wir später noch begegnen werden, nehmen keine Notiz von dem ungleichen Radlerduo.

Verweilen an der Holzkapelle

Immerhin noch 27 km/h werden auf der Radarmessanlage am Ortseingang von Emersacker angezeigt. Am dortigen Fuggerschloss muss man sich in der abknickenden Vorfahrt links Richtung Welden orientieren. Nach 600 Metern führt dann rechts eine Abzweigung zum Radweg ins Tal der Laugna und zur neu erbauten Huber-Kapelle. Dieses Holzgebäude in modernem Baustil gehört zum Architekturprojekt der Denzel-Stiftung mit sieben Kapellen entlang des Schwäbischen Donauradwegs (www.7kapellen.de). Nicht nur die beiden ungleichen Radler verweilen hier einen Moment, auch zwei Ehepaare aus Diedorf. "Bei uns gibt es so schöne Fleckchen, da braucht man gar nicht weit wegfahren", sind sie sich einig.

Rechts um geht es am ehemaligen Militärgelände Lerchenberg, das mitten im Wald liegt. Foto: Marcus Merk

Am Ende des Laugnawegs geht es rechts auf den steil ansteigenden Radweg entlang der Staatsstraße 2032. "Aber Vorsicht! Nicht von der bunten Deutschland-Kuh des Griblhofs 15 Meter zu früh auf die falsche Fährte locken lassen", lacht Geier. Zu spät!

Am ehemaligen Militärgelände

Nach circa einem Kilometer führt rechts eine kleine Waldstraße Richtung Wertingen. Auf halber Strecke nach Rischgau tangiert man das ehemalige Militärgelände Lerchenberg, das Kultregisseur Marcus H. Rosenmüller 2018 als Kulisse für seinen Fußballfilm "Trautmann" nutzte. Äußerste Konzentration ist bei der schmissigen Abfahrt in den Ort Rischgau geboten. Die Links-rechts-Kurve am Ende hat es in sich.

Die Abfahrt nach Rischgau hat es in sich. Unten lauert eine eine Rechts-Links-Kurve. Foto: Marcus Merk

Die Zusam gibt nun die Richtung über Zusamaltheim, Roggden bis nach Wertingen vor. Achtung: An der Zusambrücke bei Zusamaltheim muss man als Rennradler mit den ganz schmalen Pneus links in den Ort, um dann in die Alemannenstraße einzubiegen, um wieder den Schildern "Wertingen" folgen zu können. In Geratshofen links Richtung Wertingen geht es zunächst unter dem Kreisverkehr hindurch, dann über die Zusambrücke nach rechts in die Kanalstraße. An deren Ende eröffnen sich dem Radler drei Möglichkeiten.

Drei Möglichkeiten in Wertingen

Erstens: Wer die Tour um circa 20 Kilometer verkürzen möchte, biegt rechts in die Gottmannshofer Straße ein und folgt fortan den grün-weißen, nicht immer auf den ersten Blick erkennbaren Radwegschildern Richtung Biberbach, um über Bliensbach und Prettelshofen schließlich in Rieblingen wieder auf den Originaltrack zu stoßen.

Zweitens: Wer eine gemütliche Pause in einem der Eiscafés des idyllischen Ortskerns von Wertingen einlegen will, biegt nach links ins Zentrum.

Drittens: Weiter am Kreisverkehr rechts in die Industriestraße bis zur Großgärtnerei Reiter. Jetzt - immer den Wegweisern Buttenwiesen folgend - erwartet den Radler ein herrlich flacher Abschnitt über die offenen Felder bis nach Unterthürheim und schließlich Buttenwiesen. "Nur Gegenwind sollte es halt nicht haben", meint Geier.

An der Kirche in Buttenwiesen fährt man rechts und nach 200 Metern sofort wieder links zur Firma Erwin Müller. Am Ende der leicht ansteigenden Straße rechts halten und sich an dem gelben Wegweiser "Neuweiler" orientieren. Schon lockt nach einer scharfen Linkskurve Pfarrer Kneipp mit einer Wassertretanlage. Ein ambitionierter Rennradsportler wie Bernd-Leo Geier wird sich eher durch den steilen Anstieg zu den vorausliegenden drei Windkrafträdern angestachelt fühlen.

Wie ein Rentner seine Freiheit genießt

Der Lützelburger, in dessen Wohnzimmer ein Rennrad von Franceso Moser aus den 80er-Jahren als Museumsstück parkt, ist ein Allroundsportler, wie er im Buche steht: Als junger Mann war er als Semi-Professional Dritter der deutschen Rangliste im Windsurfen. "Deshalb habe ich auch mein Lehramtsstudium verschoben. Sonst wäre ich am Ende noch Beamter geworden", lacht Geier. So war er als Manager in der IT-Branche tätig, bis ihm die ständigen 70-Stunden-Wochen über den Kopf wuchsen. Später arbeitete er als Kommunikationscoach und Sportpädagoge. Als Rentner genießt er nun seine Freiheit: "Manchmal fahre ich einfach los und weiß nicht, wohin." Sein Gravelbike, ein Rennrad mit breiteren Reifen, lässt ihm dazu genügend Raum. "Das ist eine Allzweckwaffe, damit kann man auch mal einen Waldweg fahren", grinst der 66-Jährige, den man auch beim Stand-up-Paddeln auf dem Lech oder beim Longboard-Surfen auf dem Weldenbahn-Radweg antreffen kann. Sein Alter sieht man ihm nicht an. Vom Wettkampfgedanken hat er sich längst verabschiedet: "Es geht um Gesundheit und Fitness."

Der Wasserturm in Blankenburg gehört zu den markanten Punkten der Tour. Foto: Marcus Merk

Dazu gehört auch innere Ruhe. Die hat man in dieser Ecke der Tour mit Kühen auf steilen Wiesen. Da ist Allgäu-Feeling angesagt. Über steigungsfreie Feldwege geht es über das verträumt-abgelegene Neuweiler bis nach Ehingen. Links liegt das Kloster Holzen, wohin ein kurzer Abstecher eine vielleicht lohnende Einkehroption wäre. Der nördlichste Punkt der Tour ist erreicht. Von nun an ist erneut hügeliges Gelände und kräftezehrendes Höhenmeterkurbeln angesagt. Bei Kilometer 43,3 zwingt eine scharfe Rechtskurve am Wegweiser nach Blankenburg zur Aufmerksamkeit. Nachdem man den Fuß des markanten Wasserturms von Blankenburg erklommen hat, führt der Weg auf meist schmalen Asphaltsträßchen weiter über die Weiler Ahlingen, Fertingen nach Hirschbach. Auf Höhe des Dorfs Possenried erfordert das Linkseinbiegen in die Staatsstraße 2382 erhöhte Vorsicht, denn es sind nicht nur die Rennradler, sondern auch die Autofahrer gerne in flottem Stil unterwegs. Aber schon nach einem knappen Kilometer entspannt sich die Lage, wenn man den malerischen Asphaltweg nach Neuschenau, das nur zwei Bauernhöfe zählt, befährt.

Gespräche statt Kräftemessen

Etwas später tut sich bei kerzengerader Feldstraße eine gewaltige Senke auf. Am Ende des Gegenhangs gleicht das gelbe Ortsschild von Rieblingen einer Zielflagge, die Rennradler zu einem fulminanten Bergsprint animiert. "Dieses sportliche Spektakel um den virtuellen Gewinn des Bergtrikots kann man hier oft bestaunen, wenn Rennradler in der Gruppe unterwegs sind und tief sitzende Urinstinkte und der Spaß am sich gegenseitigen Messen die Oberhand gewinnen", sagt Bernd-Leo Geier, der auch Sozialpsychologie studiert hat. Diesmal jedoch ist alles anders: Das ungleiche Radler-Paar pedaliert gemütlich und einträchtig nebeneinander, und in der frischen Frühlingsluft ist auch nicht der geringste Geruch von Testosteron zu verspüren. Im Gegenteil: Die Gespräche drehen sich - ganz dem Alter der Protagonisten entsprechend - um Darmspiegelungen und Prostata-Untersuchungen.

Viel Zeit für tiefschürfende Gespräche in herrlicher Landschaft hatte das ungleiche Radler-Duo im Holzwinkel. Foto: Marcus Merk

Für Siegerehrungen gibt es jetzt weder Zeit noch Anlass, vielmehr gilt es, die Hauptstraße von Rieblingen in einem zackigen Rechts-links-S zu überqueren. Wenig später trifft man auch wieder auf die "Abkürzler" von Wertingen - so sie denn ihren Cafébesuch entsprechend gut getimt haben sollten.

Für den "Tiefflug" auf Erste-Sahne-Asphalt hinunter ins Asbach-Tal und in den gleichlautenden Ort gilt nun im allerbesten Rennradler-Jargon: "Kette rechts!" Bernd-Leo Geier erklärt dem Laien: "Das bedeutet: größtmöglicher Gang mit großer Scheibe vorne und kleinstem Ritzel hinten." Spätestens der heftige Anstieg am Ortsende von Osterbuch stutzt jeglicher rennradlerische Euphorie die Flügel wieder auf Normalmaß.

Doch dafür entschädigt ein letzter fetziger Downhill, bevor Affaltern erreicht wird und die garantiert allerletzten Steigungsmeter auf der Waldstraße nach Lützelburg die letzten Reserven herausfordern. Da ist auch der E-Bike-Fahrer erleichtert, wenn der Lützelburger Wasserturm auftaucht, denn über ihm schwebt langsam das Damoklesschwert eines zur Neige gehenden Akkus. Im Ort geht es scharf rechts auf die Peterhofstraße, die auf das nunmehr greifbar nahe Ziel deutet. An der Mündung zur Staatsstraße nach links abbiegend braucht der inzwischen müde Rennradler es nun nur noch wenige Meter ausrollen lassen. Da braucht man dann auch keinen Akku mehr.

Fazit: Eine anspruchsvolle Rennradtour

Fazit: Anspruchsvolle Rennradtour, die auch für E-Bike sehr gut geeignet ist. Man sollte aber auf entsprechende Akkupower achten. Die Strecke ist durchgehend asphaltiert mit flachen Passagen, aber auch knackigen Anstiegen und rasanten Abfahrten. Neben vielen autofreien und einsamen Abschnitten auf Radwegen fährt man ungefähr ein Drittel auf normalen Straßen. Ein spezielles Navigationsgerät oder Apps auf dem Smartphone erleichtern die Orientierung enorm.

Achtung Gegenverkehr! Es ist einiges los auf den Radwegen in den Westlichen Wäldern. Foto: Marcus Merk

Fakten: Streckenlänge: 74/52 Kilometer; Höhenmeter: 700/530; Zeitbedarf: ca. 3-4/2-3 Stunden

Besonderheiten am Wegesrand: Schloss in Emersacker, Huber-Kapelle, ehemaliges Militärgelände Lerchenberg, Kneipp-Anlage in Buttenwiesen, Kloster Holzen.

Einkehrmöglichkeiten: Ausflugsgaststätte Peterhof, Café Madlon, Eiscafé San Marco, Eiscafé Casal in Wertingen, Landgasthof Stark in Gottmannshofen, Contur in Buttenwiesen, Zum Oberen Wirt in Ehingen, Kloster Holzen, Theaterheim Dimos und GeNuss Café in Lützelburg.

