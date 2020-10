vor 37 Min.

Wie eine Selbsthilfegruppe in Stadtbergen Alkoholikern hilft

Die Anonymen Alkoholiker bieten in ganz Bayern Gruppen, in denen Menschen mit Alkoholproblemen Hilfe finden. Auch für Angehörige gibt es Gruppen.

Plus Alkoholiker ist man sein Leben lang. Wie die Mitglieder der Kreuzbund-Selbsthilfegruppe in Stadtbergen den Betroffenen helfen. Ein Ehepaar hat sich dort gefunden.

Von Sören Becker

Ein bunter Haufen hat sich neben der Sporthalle in Stadtbergen auf dem Rasen eingefunden. Von einem Herrn mit grauen, fein gekämmten Haaren und einem Hemd bis hin zu einem Herrn mit langen Haaren und dem T-Shirt einer Metalband. Sie alle haben aber eines gemeinsam: Sie sind Alkoholiker. Die Kreuzbund-Selbsthilfegruppe für Suchtkranke ist ein wöchentliches Treffen von Alkoholikern.

In Corona-Zeiten ist der Alkoholkonsum und die Zahl von Alkoholikern gestiegen

Diese Krankheit wurde in letzter Zeit häufiger: Im Zuge der Corona-Pandemie ist der Alkoholkonsum in Deutschland deutlich gestiegen. Experten sehen das als einen Hinweis für eine wachsende Zahl von Alkoholikern.

Die Selbsthilfegruppe Stadtbergen hat einen Kreis gebildet. Die meisten sitzen auf Klappstühlen, einige auf Wasserkästen, einer auf seinem Elektroroller. Ein Mitglied hat es diese Woche nicht geschafft. Er sei im Krankenhaus, heißt es. „Seine SMS-Antworten waren sehr einsilbig“, sagt einer besorgt. Viele in der Selbsthilfegruppe haben bereits seit Jahrzehnten aufgehört zu trinken, einige erst seit ein paar Monaten. Trotzdem fürchten sie, die Kontrolle zu verlieren, wenn sie wieder Alkohol zu sich nehmen.

Geleitet wird die Gruppe vom 65-jährigen Helmut. Er organisiert die Treffen, moderiert sie und ist der Ansprechpartner für Neulinge. Heute geht es mit einer Vorstellungsrunde los, sagt er den anderen. Seit 26 Jahren ist Helmut mittlerweile trocken. Davor lag er auf der Couch und fühlte sich nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als zu trinken. „Das hätte in den Tod geführt, wenn ich weitergemacht hätte“, sagt er. Kurz zuvor hatte er sich von seiner ersten Frau getrennt. Nach einem Besuch beim Hausarzt wurde er zur Entgiftung in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Bei dieser Prozedur wird der Patient erst mal wieder auf null Promille heruntergebracht. „Wie durch die Hölle gehen, war das“, sagt er.

Er musste sich übergeben, war nervös und schwitzte, „dass das Wasser mir in Bächen runterlief“. Mit Medikamenten wurde sein Körper vom Zusammenbruch abgehalten. Mittlerweile sieht man ihm das gar nicht mehr an. Den Erfolg schreibt er vor allem der Unterstützung der Gruppe zu. Seit er die Therapie abgeschlossen hat, ist die Gruppe für ihn eine Art Ersatz. Sie gibt ihm das Gefühl, nicht alleine zu sein, und Halt. Als Alkoholiker sieht er sich aber noch immer: „Ohne die Gruppe wäre ich gefährdet, einen Rückfall zu erleben“, sagt er.

Nachdem sie eine Therapie wegen ihrem Alkoholismus beginnt, muss sie aus ihrem Dorf wegziehen

Geheiratet hat er auch wieder: Seine Frau Katharina ist auch Mitglied der Gruppe. Sie spricht den anderen Mitgliedern Mut zu und sagt ihnen häufig, dass ihre Erfahrungen ganz normal seien. Die 64-Jährige trinkt bereits seit 17 Jahren nicht mehr. Mit einem Cognac nach Feierabend fing es an. Irgendwann begann Katharina, ihn aus dem Wasserglas einzunehmen, bis sie bei einer täglichen Flasche Wein angelangt war. Auf ihrer Halbtagsstelle als Verwaltungsangestellte hat sie nie getrunken, weil sie sich keinen Fehler erlauben wollte. Als sie sich nach der Arbeit im Supermarkt mit Alkohol eindeckte, hatte sie Probleme, das Geld aus dem Portemonnaie zu fischen, weil sie zu sehr zitterte. Aus ihrem Dorf musste sie wegziehen, weil ihr das Stigma nach ihrer Therapie zu viel wurde. Die Nachricht, dass sie sich „trockenlegen“ ließ, sprach sich herum. Menschen, mit denen sie aufgewachsen war, wechselten die Straßenseite und begannen zu tuscheln, wenn sie ihnen begegnete.

Sie will anderen helfen, ebenfalls aufzuhören. Neben der Stadtberger Gruppe leitet sie beim Kreuzbund noch eine weitere. Hier kann sie offen über ihre Krankheit reden, auch weil sie es in der Gruppe geübt hat. Mittlerweile verheimlicht sie ihren Alkoholismus nicht mehr: „Ich stehe dazu“, sagt sie.

Gefahr Entzug: Beim Ausnüchtern hört er Stimmen und halluziniert

Ludwig notiert sich die Namen von Neulingen auf einem Zettel. Er ist seit 17 oder 18 Jahren trocken. Genau weiß er es nicht mehr. Eine Flasche Cognac pro Tag trank er zu Hochzeiten. Auch morgens und in der Mittagspause. Auf der Arbeit wurde er mehrmals von seinem Chef heimgeschickt, obwohl er als „Mädchen für alles“ in der Firma unverzichtbar war. Dass es am Alkohol lag, wurde ihm nicht gesagt, aber er ist sich sicher, dass seine Trinkerei zumindest aufgefallen ist.

Eines Tages hörte er einfach auf zu trinken: „Ein Selbstversuch“, sagt er, „und ein gefährlicher.“ Er bekam Halluzinationen und hörte Stimmen. Da wusste er, dass er Hilfe brauchte. Er begann eine Entgiftung mit anschließender Therapie. Wenn er den Drang zu trinken verspürte, fuhr er Fahrrad, um sich abzulenken. Er trat so lange und so schnell in die Pedale, bis ihm „die Zunge aus dem Hals hing“. Nach zwanzig Minuten dachte er dann nicht mehr an Alkohol. Er profitiert von der Selbsthilfegruppe, weil er hier eine Gemeinschaft findet. Die Gespräche drehen sich nicht nur um Alkohol, sondern auch um Alltäglichkeiten, Arbeit, Kinder, Beziehungen. Das sei ihm besonders wichtig, sagt er. Er sehe sich als alter Hase, der neuen Gruppenmitgliedern Tipps geben könne.

Die Mitglieder vertrauen sich

Ein Mann mit Hund nähert sich die Gruppe. Er will wissen, was hier besprochen wird. Helmut sagt ihm, dass er stört, und schickt ihn weg. Die Mitglieder vertrauen sich. Was in der Gruppe beredet wird, bleibt in der Gruppe. Mittlerweile hat der Treffpunkt der Gruppe sich geändert: Man trifft sich mittlerweile in der Friedenskirche. Die Suche gestaltete sich aber als schwierig: „Mit Leuten wie uns wollen viele einfach nichts zu tun haben“, bedauert Helmut.

Wer bei der Kreuzbund-Selbsthilfegruppe mitmachen will, kann sich unter der Telefonnummer 0821/81069261 anmelden. Für wen der Weg nach Stadtbergen zu weit ist, der kann sich auch bei der Kontaktstelle Selbsthilfegruppen unter shg.gesundheitsamt@augsburg.de melden.

(Anmerkung der Redaktion: Um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen, wurden alle Namen geändert und einige Details verfremdet.)

Hier geht es zum Kommentar zum Thema: Alkohol ist gefährlicher als manche illegalen Drogen

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen