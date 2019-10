vor 17 Min.

Wie einem Beamten eingeheizt wird

Theaterfreunde Hirblingen spielen „Der letzte Amtmann“

Eifrig geprobt wird derzeit in Hirblingen: Zum 20-jährigen Jubiläum spielen die Theaterfreunde Ende November wieder im Vereinsstadel. Am Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr ist Premiere.

Heuer hat sich das Ensemble die Komödie in drei Akten „Der letzte Amtmann“ von Peter Futterscheider ausgesucht. Weiter geht es am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr und mit zwei Vorstellungen am Sonntag, 24. November, die erste familienfreundlich um 14 Uhr. Dafür zahlen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nur 4,50 Euro Eintritt, die Abendvorstellung beginnt um 19 Uhr. Die weiteren Vorstellungen sind am darauffolgenden Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr. Am Samstag, 30. November, öffnet sich der Vorhang zur letzten Vorstellung des Stückes um 19.30 Uhr im Vereinsstadel Hirblingen. Der Preis einer Eintrittskarte beträgt neun Euro. Die Vorbereitungen für diesen Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Theaterfreunde Hirblingen laufen bereits seit Anfang September auf Hochtouren.

Zur Geschichte: Stadtamtmann Horst Rettich (Rainald Haak) ist das, was man einen Bilderbuchbeamten im negativen Sinne nennt. Es gibt kein Vorurteil über Beamte, das auf ihn nicht zutrifft. Als Leiter der Bußgeldstelle im Ordnungsamt des idyllischen Städtchens Schmuttertal schießt er regelmäßig über das Ziel hinaus und versetzt die unbescholtenen Bürger in Angst und Schrecken.

Wie sich die Geschichte weiterentwickelt, wird noch nicht verraten. In den weiteren Rollen spielen Elfriede Rettich (Andrea Keitel), Sven Becker (Daniel Swoboda), Agnes Müller (Corinna Schmidt), Anna Kloppmann (Tina Harringer), Willi Wermut (Wolfgang Schmidt), Margot Blumenthal (Petra Göppel), Denunziantin (Helma Leuthe), Thomas Schneider (Michael Braun), Claudia Petzold (Jasmin Flowers) und Guido von Schuchardt (Christoph Brem).

Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 3. November, zwischen 17 und 19 Uhr im Vereinsstadel Hirblingen statt. Weiterhin können am 6./13./20. November, zwischen 18 und 20 Uhr Karten im Vereinsstadel Hirblingen erworben werden. Telefonische Anfragen können an den genannten Terminen unter 0821/ 4532701 gestellt werden. (AL)

