Wie entsteht Apfelsaft?

„Tag der offenen Mosterei“ beim Obst- und Gartenbauverein Gessertshausen

Von Marcus Angele

Wie entsteht naturreiner, haltbarer und trotzdem mit allen gesunden Inhaltsstoffen ausgestatteter Obstsaft aus den Erträgen der eigenen Obstbäume und -sträucher? Diese Frage beantwortet der Obst- und Gartenbauverein Gessertshausen beim „Tag der offenen Mosterei“ am Sonntag, 14. Juli, von 10 bis 17 Uhr. Bald stehen wieder viele Menschen mit ihrem heimischen Obstertrag vor den Mostereien wie in Gessertshausen Schlange, um sich dort ihr Obst pressen zu lassen. Doch wie entsteht der Saft, wie bleiben die wichtigen Vitamine erhalten und was kann überhaupt alles gepresst werden? Dies bekommen Interessierte am Sonntag, 14. Juli bei mehreren Führungen durch die Mosterei direkt hinter dem Bauhof Gessertshausen erklärt. Neben den Führungen durch die Mostanlage informiert der Obst- und Gartenbauverein auch über weitere Schwerpunkte seiner Arbeit wie Bienenzucht und Imkereiprodukte, Schutz der Wildbienen, naturnahe Gartengestaltung oder Blühflächen im privaten und öffentlichen Raum. Auch für ein Kinderprogramm sowie das leibliche Wohl ist gesorgt.

Einen weiteren Informationstag gibt es eine Woche später: Am Sonntag, 21. Juli, berät der ehrenamtliche Hornissenberater des Landratsamts Augsburg Josef Müller am Naturparkhaus in Oberschönenfeld von 13 bis 17 Uhr zum Thema: „Was mache ich bei Hornissen, Wespen und dergleichen am Haus und im Garten?“

