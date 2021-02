19:30 Uhr

Wie fit sind die jungen Bäume im Augsburger Land?

Plus Förster schauen dem Nachwuchs in den Wäldern des Augsburger Lands auf die Nadeln. Wie viel Hunger haben Bambi und Co.?

Von Maximilian Czysz

Wie groß ist der Appetit von Reh- oder Damwild, und welche Folgen hat er für junge Tannen und Laubbäume wie Eiche, Ahorn oder Buche? Das sind die Fragen, die Förster alle drei Jahre beschäftigen.

Die Bayerische Forstverwaltung erstellt für die rund 750 Hegegemeinschaften in Bayern die sogenannten Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung. Sobald die Witterung es zulässt, beginnen die Förster des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg in den zehn Hegegemeinschaften des Landkreises und der Stadt Augsburg.

Förster im Landkreis Augsburg arbeiten mit Jägern zusammen

Wie in den Vorjahren werden sich die Förster, die die Inventur durchführen, vorab mit den örtlichen Jagdgenossenschaften und Jägern in Verbindung setzen. "Wir richten auch dieses Jahr, trotz Corona, das Angebot an Waldbesitzer und Jäger, sich an den Begängen zu beteiligen", sagt der Bereichsleiter Forsten am Amt in Stadtbergen, Ralf Gang. Die Möglichkeit, trotz der Pandemie als Revierpächter dabei zu sein, sollte nach Meinung des Vorsitzenden der Jägervereinigung Augsburg Hans Fürst unbedingt wahrgenommen werden.

Unverbissene Tannen, Buchen und Fichten werden gemessen, gezählt und aufgenommen. Bild: Ralf Gang

Für die Waldbesitzer bestätigt das Bruno Baumeister, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-West. Natürlich gibt es coronabedingt besondere Hygienemaßnahmen. Es ist daher nur zwei Begleitern die Teilnahme an der Inventur möglich, ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern ist strikt einzuhalten.

Der Ablauf ist strukturiert

Die Auswahl der Aufnahmeflächen folgt einem systematisch angelegten Gitternetz, das schon seit 2012 unverändert ist. Pro Hegegemeinschaft werden so an 30 bis 40 Gitternetzpunkten der jeweils nächstgelegene Nachwuchs erfasst. Auf jeder dieser sogenannten Verjüngungsflächen begutachten die Aufnehmenden eine festgelegte Anzahl Bäumchen in Verbisshöhe und notieren ihre Ergebnisse. Diese Inventurergebnisse sind Grundlage für die Forstlichen Gutachten, die anschließend für jede Hegegemeinschaft gefertigt werden. In den Gutachten werden die Situation der Waldverjüngung sowie ihre Beeinflussung durch Schalenwild bewertet und Abschussempfehlungen abgegeben. Die Forstlichen Gutachten sind seit 1986 ein wichtiges Hilfsmittel bei der Abschussplanung für Schalenwild.

