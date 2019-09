27.09.2019

Wie geht Hilfe im Notfall?

Weldener Herzsportgruppe lässt sich informieren

Was tun, wenn plötzlich das Herz aussetzt? Um das richtige Verhalten in medizinischen Notfällen ging es bei einem Abend der Weldener Herzsportgruppe mit dem Roten Kreuz. „Der Kurs soll sensibilisieren und Hemmungen abbauen“, so Herzsportgruppen-Leiterin Karin Hehmann. Im Alltag wie auch bei der Gymnastik seien Senioren mit speziellen Notfallsituationen konfrontiert.

Und so wurden an diesem Abend altersspezifische Schwerpunkte behandelt, unter anderem der Ablauf der Hilfeleistung, aber auch der Umgang bei Schlaganfall und Zuckerkrankheiten. Um die Situation ganz praxisnah und sehr realistisch üben zu können, durften die Damen und Herren anhand eines Dummys die Wiederbelebung per Herzmassage üben. Einmal einen Rettungswagen und dessen Ausstattung mit Erste-Hilfe-Geräten aus nächster Nähe zu begutachten war ein weiterer Teil des Programms – hauptsächlich für neugierige Kinderaugen.

Was beim Zuschauen so einfach aussieht, stellt sich in der Praxis dann doch schwieriger heraus. Und dass in einer Notfallsituation auch noch daran gedacht werden muss, Hilfe zu organisieren, einen Notruf abzusetzen und sich um den Verunfallten zu kümmern, das ist ganz schön anstrengend, das wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen bewusst. (kräm)

