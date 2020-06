vor 22 Min.

Wie geht es im Alter weiter?

Kreis erneuert Seniorenkonzept

Wie wird sich die Altersstruktur im Augsburger Land entwickeln und wie lassen sich passende Strukturen und Angebote entwickeln, damit Senioren möglichst lange selbstbestimmt in ihrer häuslichen Umgebung leben können? Das sind nur einige Fragen, auf die das seniorenpolitische Gesamtkonzept eingeht. Der Landkreis hat es in den vergangenen Monaten ergänzt und erneuert, um auf die Entwicklung eingehen zu können. Nach einem knapp einjährigen Prozess wurden alle gesammelten Daten, Ideen und Wünsche zusammengefasst. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ steht hinter den gesammelten Maßnahmen und Empfehlungen. Diese richten sich an die Kommunen des Landkreises, den Landkreis selbst sowie weitere Institutionen. (SZ)

Weitere Informationen sowie das vollständige Konzept gibt es auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/seniorenpolitisches-gesamtkonzept.