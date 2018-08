10.08.2018

Wie gelingt die Integration durch Bildung?

Landratsamt hatdie Fakten überneue Bürger gecheckt

Man merkt es an den Grundschulklassen: Auch in den kleinsten Gemeinden des Landkreises Augsburg kommen immer wieder neue Gesichter hinzu. Susanna aus Peru, Omar aus Syrien oder Angelina aus Estland. Freilich kommen diese Kinder nicht allein. Doch was sind das für Familien, die zuziehen und wie kann man ihren Bedürfnissen gerecht werden? Im Landratsamt geht man einen neuen Weg, um den neuen Bürgern auf die Spur zu kommen.

Zum ersten Mal ist in der Behörde deshalb ein Faktencheck zur Bildung zusammengestellt worden, der Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration. Entstanden ist die Idee dazu hauptsächlich aus der täglichen Arbeit von Bildungskoordinatorin Anna Borowiec. Zwei Jahre lang hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Fünfer im Rahmen eines Projekts, das vom Bund gefördert wurde, daran gearbeitet, die Rahmenbedingungen zu schaffen, wie Integration durch Bildung gelingen kann.

Der Faktencheck ist jetzt praktisch der Beginn einer neuen Stufe. Chancengleichheit, die Förderung des Potenzials jedes Einzelnen, das sind Stichwörter, die Landrat Martin Sailer mit ihm verbindet. (AL)

Themen Folgen