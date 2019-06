vor 23 Min.

Wie groß ist die Portion eines Kleinkinds?

Mein Sohn kann Mengen wie ein Erwachsener vertilgen.

Von Tanja Wurster

Zugegeben: Ich esse gerne und auch viel. Mein Sohn auch. An und für sich ist das ja schön. Heikle Kinder finde ich anstrengend. Mein Sohn futtert glücklicherweise nahezu alles. Mein Problem ist ein ganz anderes: Mein Kind isst mir mein Essen weg. Noch nicht mal einen Meter groß, haut er Portionen wie ein Erwachsener weg. Und nein, er ist nicht übergewichtig. Aber wenn das so weitergeht, sollte ich mehr Kindergeld beantragen. Ist der Bub erst mal in der Pubertät, kann das richtig teuer werden.

Neulich passierte mir ein Fauxpas. Ich nenne es so, meine Mutter bezeichnet es als Fast-Kindsvernachlässigung. Als wir bei ihr zu Besuch waren, gab es Mittagessen: Fleischküchle mit Brokkoli und Salzkartoffeln. Mein Kleiner hatte schon üppig zu Mittag gegessen, das war um halb eins. Da begannen wir Erwachsene zu essen. Was soll ich sagen… viel bekam ich nicht ab. Mit einer Wonne schaufelt sich mein Sohn das Essen in den Mund, die linke und rechte Hand abwechselnd im Einsatz. Wir waren um circa drei Uhr fertig. Gegen halb fünf quengelte er. Oh, das Kind ist müde, dachte ich mir.

Das Kind hat nur einen großen Appetit

Als ich nach gut 20-minütigem Schreien das Einschlafritual beendete, in die Küche ging und mein Sohn glückselig „Mate“ brabbelte, wusste ich, was er wollte. Er zeigte auf die Tomaten. Das Kind hatte tatsächlich schon wieder Hunger! Nachdem er sich die Reste vom Mittagessen einverleibt hatte, hatte ich wieder ein zufriedenes, ausgeglichenes Kind. Ich habe meine Lektion gelernt. Das Kind isst nicht zu viel. Es hat einfach nur einen großen Appetit.

