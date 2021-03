vor 19 Min.

Wie gut ist der Corona-Schutz in Schulbussen?

Wie werden Passagiere in Bussen am besten gegen Corona geschützt? Diese Frage diskutieren jetzt auch in Gersthofen Stadträte.

Plus Warum der Vorstoß der Freien Wähler in Gersthofen, für städtische Busse Luftfilter anzuschaffen, bislang wenig Freunde findet.

Von Christoph Frey

Die Kinder kehren in die Schulen zurück und damit auch in die Schulbusse? Doch wie sicher ist es dort trotz Maske? Die Freien Wähler (FW) fordern für die Schulbusse in Gersthofen den Einsatz zusätzlicher Luftfilter, die Viren abtöten. Auch für den gesamten Augsburger Verkehrsverbund AVV gibt es auf Landkreisebene einen entsprechenden Antrag der FW. Doch die Aussichten sind eher gering. Das zeigte jetzt eine Debatte im Finanzausschuss des Gersthofer Stadtrates.

In Stadt wie Landkreis fordern die FW eine Aufrüstung der Busse nach dem Vorbild der Stadt Hanau. Dort wurden sogenannte UV-C-Filter eines Herstellers in die Busse eingebaut. UV-Lampen im Innern der Filter bestrahlen die vorbeiströmende Luft und töten so die Viren. Weil sich das innerhalb der an der Decke verbauten Filter abspielt, sind die Fahrgäste vor den gesundheitsschädlichen UV-Strahlen geschützt.

Helfen die Filter gegen Corona-Viren?

Doch hilft es auch gegen Corona-Viren? Unter Laborbedingungen habe die Anlage prächtig funktioniert, so Andreas Link von der Stadtverwaltung, der den Sachverhalt im Auftrag der Stadt Gersthofen recherchierte. Doch wie es sich in Bussen oder Bahnen verhalte, darüber gebe es keine Studien. Für die Verwendung in Innenräumen gibt es dagegen eine Stellungnahme des Bundesumweltamtes: Die Wirksamkeit mobiler Filter sei nicht verlässlich nachgewiesen. Die Behörde empfiehlt regelmäßiges Lüften. Ähnlich sieht es die Kommission für Innenraumhygiene.

Herbert Lenz (FW) ist das zu wenig: "In einem Bus mit den kleinen Scheibchen kriegen wir keine Belüftung hin. " Die Kinder stünden auch in Zeiten der Pandemie dicht gedrängt in den Bussen. "Wir dürfen die Händen nicht in den Schoß legen," sagte Lenz und verwies auf ihm vorliegende Untersuchungen über die Wirksamkeit der Filter: "Die Dinger funktionieren."

Kauf und Einbau in alle 20 Gersthofer Busse veranschlagt die Verwaltung mit "vorsichtig geschätzten" 212.000 Euro. Um für mehr Platz in den Bussen zu sorgen, setzt die Stadt in den westlichen Stadtteilen einen zusätzlichen Schulbus ein. Über die Dachlüfter sei schon jetzt ein Luftaustausch binnen drei Minuten möglich, weshalb die Finanzverwaltung von der Investition abriet.

Stadt lehnt Luftfilter in Klassenzimmern ab

So sahen es auch die Vertreter anderer Fraktionen im Ausschuss, obwohl Reinhold Dempf (FW) als Kompromiss anbot, nur die im Schülerverkehr eingesetzten Busse mit Filtern auszurüsten. Albert Kaps (Pro Gersthofen) erinnerte daran, dass die Stadt schon im Februar den Kauf von mobilen Luftfiltern für Klassenzimmer abgelehnt hatte, weil das den Stadträten zu teuer war und Lüften ohnehin der bessere Weg sei.

Bürgermeister Michael Wörle wies darauf hin, dass - wenn schon - aus Gründen der Gleichbehandlung alles Busse im Verkehrsverbund mit Filtern ausgestattet werden müssten. Ohnehin komme der - im Februar gestellte - Antrag zu spät, um an der jetzigen Situation etwas zu ändern. Karl-Heinz Wagner (CSU) argumentierte ähnlich und attestierte den Freien Wählern einen "Schnellschuss".

