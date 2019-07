06:13 Uhr

Wie himmlisch bleibt’s am Westheimer Himmelreich?

Das Luftbild vom Himmelreich in Neusäß zeigt gut, wie viele Bäume in dieser Wohngegend stehen.

Das Wohngebiet in Westheim prägen bisher große Grundstücke und viele Bäume. Doch wird das so bleiben?

Von Regine Kahl

„Sehr spannend“ nennt Friederike John vom Ingenieurbüro Opla eine Aufgabe, die sie von der Stadt Neusäß bekommen hat. Es geht um die Zukunft des Wohngebiets am Himmelreich in Westheim und die Frage, inwieweit auf den Grundstücken dichter bebaut werden darf. Die Stadt steht hier im Spannungsfeld zwischen dem Druck auf dem Immobilienmarkt und dem Bewahren einer geschätzten Wohngegend mit viel Grün.

Es ist ein besonderes Viertel am Himmelreich, das direkt an den Kobelwald angrenzt. „Auf den ersten Eindruck meint man, die Menschen wohnen im Wald“, beschreibt John die Situation, die sie vor Ort erkundet hat. Die Grundstücke seien für die heutige Zeit ungewöhnlich groß und teilweise stark eingewachsen, die Häuser oftmals hinter Bäumen und Hecken gar nicht zu sehen. Außerdem gebe es starke Höhenunterschiede auf den einzelnen Arealen und es wachsen sehr viele Bäume. Ein Teil der Straße ist noch nicht ausgebaut.

Es bahnen sich immer mehr Veränderungen an

Beginn der Bebauung am Himmelreich war laut John etwa im Jahr 1940. Doch die meisten Häuser seien in der Zeit von 1960 bis 1980 entstanden. Aufgrund des Alters bahnen sich immer mehr Veränderungen an, sagte John. Häuser würden vererbt und damit könnten auch häufiger Anfragen zu einer anderen Bebauung des Grundstücks an die Stadt herangetragen werden. Auslöser der Diskussion über die Nachverdichtung am Himmelreich war in der Tat bereits eine Bauvoranfrage, die die Teilung eines Grundstücks bedeuten würde.

Bei einer starken Bebauung, zum Beispiel durch eine komplette neue Häuserzeile an der Straße entlang, müssten viele Bäume gefällt werden, machte John klar. Für moderater hält sie die Variante, weitere Häuser mit versetzten Geschossen in den Hang hineinzubauen und damit optisch fast „verschwinden“ zu lassen. In dem Fall würden nicht so viele Bäume zum Opfer fallen. Es gebe natürlich auch noch die Möglichkeit, alles so zu belassen wie es ist und nur eine Erweiterung der bestehenden Gebäude zu erlauben.

SPD: einer stärkeren Bebauung nicht ganz verschließen

SPD-Stadträtin Hildegard Langenecker meinte, man könne sich einer stärkeren Bebauung nicht ganz verschließen. Ihrer Meinung nach müsste die Variante der Häuser am Hang näher betrachtet werden. Bei der Planung müsse man auch darauf achten, dass niemand bauen wird, wenn direkt vor seinen Fenstern Bäume alles verdunkeln, mahnte Stadtbaumeister Dietmar Krenz. Nach seiner Ansicht lebt das Gebiet davon, dass dort sehr individuelle Gebäude stehen.

Die Stadträte im Planungs- und Umweltausschuss entschieden sich nun als ersten Schritt dafür, ein Baumgutachten in Auftrag zu geben. Dort soll aufgezeigt werden, welche Bäume erhaltenswert sind. Der Tenor im Ausschuss war aber auch, dass man allenfalls eine moderate Bebauung in dem Viertel zulassen möchte.

Stadtbaumeister Krenz zeigte sich froh, dass die Stadträte „aus dem sehr schönen Gebiet keine Siedlungsstraße machen wollen“.

