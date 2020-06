vor 22 Min.

Wie hoch soll in Steppach gebaut werden?

Die Firma Rota-Druck in Steppach stellt ihren Betrieb ein – und wollte sechs Baukörper errichten. Der Stadtrat lehnte den Plan ab, und will jetzt vorbauen, um künftige unerwünschte Bauprojekte zu verhindern.

Um unerwünschte Bauprojekte zu verhindern, will der Neusässer Stadtrat vorbauen

Von Angela David

Eine Bauvoranfrage für eine große Wohnanlage mit Tiefgarage in der Steppacher Flurstraße hatte zuletzt große Ablehnung im Neusässer Bauaussschuss hervorgerufen (wir berichteten). Die alteingesessene Firma Rota-Druck W. Kieser KG wollte nach ihrer Betriebsaufgabe im Herbst sechs Baukörper mit vier Vollgeschossen errichten, die Platz für bis zu 50 Wohnungen bieten sollen. Dazu war eine Tiefgarage mit bis zu 120 Stellplätzen geplant.

Ein Plan, dem die Stadträte bereits im Mai eine klare Absage erteilten. Das Projekt würde nicht in die Umgebung passen, mit dem Malteser-Begegnungshaus als Nachbarn, und der Anwohner-Verkehr würde das Viertel überlasten.

Um solchen und ähnlichen Ansinnen künftig einen Riegel vorzuschieben, möchte die Stadt eventuell einen Bebauungsplan für den Bereich westlich der Flurstraße und der Kreuzäckerstraße aufstellen und darin genau festlegen, welche Art von Bebauung zugelassen sein soll. Als Vorbereitung dazu hat der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, eine städtebauliche Untersuchung in Auftrag zu geben. Wie Bauamtsleiter Gerald Adolf erläuterte, soll damit zunächst der Bestand des Quartiers festgestellt werden, um zu sehen, welche Art der Bebauung verträglich ist und sich in die Umgebung einfügt.

In Neusäß werden wie in anderen Kommunen seit geraumer Zeit verstärkt Planungsbüros mit der städtebaulichen Untersuchung eines Gebiets oder eines Straßenzugs beauftragt. Auslöser dafür sind oftmals Bauanträge, die im Stadt- oder Gemeinderat kritisch gesehen werden. Dabei wirken der aktuell überhitzte Immobilienmarkt und die Wohnungsnot verstärkend. Denn die Zeichen stehen auf die maximale Ausnutzung der Grundstücke – oftmals zum Leidwesen der alteingesessenen Nachbarn.

Solche Untersuchungen zeigen dann im Detail: Welche Art der Bebauung kann man zulassen, ohne dass der Charakter des Viertels verloren geht oder die Nachbarschaft unter den Folgen des Bauprojekts zu leiden hat? All diese Fragen werden dann beleuchtet, diskutiert und das Gremium hat die Aufgabe, zwischen dem öffentlichen und privaten Interesse abzuwägen.

Im aktuellen Fall stieß die Bauvoranfrage auf breite Ablehnung. Die Befürworter eines Bebauungsplans argumentierten, mit diesem Instrument ließen sich die hartnäckigen Vorstöße der Bauwerber unterbinden, die der Verwaltung viel Arbeit bereiten. Dieser Meinung waren nicht alle im Planungsausschuss, sie schlossen sich aber letztlich der Mehrheitsmeinung an, sodass die Studie einstimmig in Auftrag gegeben wurde.

In der gleichen Sitzung wurden auch etliche Bebauungspläne auf den Weg gebracht, die schon lange ausgearbeitet werden: Nr. 133 „Westlich der Kobelstraße“ in Steppach, Nr. 136 „Fliederstraße“ in Alt-Neusäß sowie Nr. 141 „Am Himmelreich“ in Westheim. Auch hier ging es abschließend um die Frage, wie viele Wohneinheiten pro Gebäude verträglich sind. Laut Bauamtsleiter Adolf entschied sich der Ausschuss bei den ersten beiden Bebauungsplänen für die zurückhaltende Variante, nämlich eine Beschränkung auf zwei bis drei Wohneinheiten.

So war es der Wunsch der Stadträte, den ruhigeren Charakter in der Fliederstraße zu erhalten, die ja „wie eine kleine Insel“ inmitten des Geschosswohnungsbaus steht. Und auch die Bebauung an der Kobelstraße, die den Ausschuss schon öfter beschäftigt hat, soll kein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten beinhalten. Dagegen spräche vor allem die Anzahl der nötigen Stellplätze, berichtet Adolf, die eine große Flächenversiegelung bedeuten würden.

Der Ausschuss stimmte einstimmig dafür, innerhalb des Bebauungsplans je nach Lage nur zwei bis drei Wohneinheiten pro Gebäude zuzulassen. Die Baustelle oben an der Kobelstraße ist seit Monaten schon in vollem Gange, hier werden bereits zwei Einfamilienhäuser gebaut.

Alle Bebauungspläne werden nun den Sommer über bis Ende September öffentlich ausgelegt.

