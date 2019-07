00:32 Uhr

Wie jeder Insekten versorgen kann

Beim Imkereitag am Staudenhaus gibt es praktische Tipps

Der Artenschutz und die praktische Umsetzung waren das Hauptthema beim Tag der Imkerei am Staudenhaus auf der Klosteranlage Oberschönenfeld. Den Gästen wurden verschiedene Honigprodukte angeboten. Und es wurde gezeigt, welchen Beitrag jeder zum Artenschutz leisten kann.

Selbst wer keinen Garten hat, sondern nur einen Balkon, eine Fensterbank oder eine Terrasse, bekam praktische Anregungen.

Thema waren auch Pflanzkombinationen für Balkonkästen der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchsheim. Sie lassen sich einfach gestalten und sollen dem Gartenfreund auch einen Zusatznutzen bieten – etwa durch essbare Blüten, Naschgemüse, Kräuter oder auch Beet- und Balkonpflanzen. Untersucht wurde, welche Insekten sich wann und wie oft bedienen. Wichtig sei es, ein ganzjähriges Nahrungsangebot und abwechslungsreiche Blühphasen anbieten, um den Artenerhalt sicherzustellen.

Wer Interesse an den besonderen Balkonkästen hat: Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau oder beim Tag der offenen Türe des Gartenbau- und Imkervereins am Sonntag, 14. Juli, von 10 bis 17 Uhr am Imkerstand in der Mosterei Gessertshausen, wo Flyer ausliegen. (AL)

