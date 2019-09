vor 5 Min.

Wie man Gräben in der Natur in Form hält

Biodiversitätsprojekt Schmuttertal veranstaltet einen Grabenpflegetag

Das Biodiversitätsprojekt Schmuttertal macht wieder auf sich aufmerksam. Am Montag, 7. Oktober, veranstalteten die Verantwortlichen von 13 Uhr bis circa 16.30 Uhr an der Wiesenstraße in der Nähe der Bahngleise in Diedorf einen Grabenpflegetag. Hier können Bewirtschafter und Flächeneigentümer, aber auch andere Interessierte teilnehmen. Organisiert und betreut wird die Veranstaltung von der Gebietsbetreuerin Schmuttertal des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder, Annika Sezi, und Tobias Pape.

Das Projekt wurde im Jahr 2009 aus der Taufe gehoben. Es hat zum Ziel, die Wiesenaue mit ihrer Biodiversität und landschaftlichen Wertigkeit zu erhalten, zu optimieren und die dortigen Lebensräume zu vernetzen. Dafür setze sich ein Zusammenschluss aus Naturparkverein und den Kommunen Fischach, Gessertshausen, Diedorf und Neusäß in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Augsburg ein, berichten die Projektleiter. Die Grabenpflege wiederum stelle auch ein wichtiges Thema für die Landwirtschaft und den Naturschutz im Schmuttertal dar.

Am Grabenpflegetag werden für das Gebiet neue Varianten sowie Geräte, Maschinen und Methoden zur ökologisch verträglichen Grabenräumung und -pflege präsentiert. „Gezeigt werden unter anderem Geräte, die auch kleinere Gräben ausmähen können“, so Sezi. Im Fokus stehe vor allem, das Räumintervall zu verlängern. „Zudem soll die Thematik weiterhin aktiv mit den Landwirten diskutiert werden, um gemeinsame Lösungen zu finden.“

Um 13 Uhr geben die Projektleiter eine kurze Einführung ins Thema und berichten über den aktuellen Stand des Grabenmanagements Schmuttertal.

Anschließend zeigt eine Firma ihre Tätigkeitsschwerpunkte und ihren vorhandenen Maschinenpark. Gegen 13.30 Uhr startet die praktische Vorführung der Grabenpflege und -räumung. Rund zwei Stunden später laden die Projektleiter zu einer Abschlussdiskussion ein, die die Meinungen und Stimmen der Landwirte sowie die Akzeptanz und Praktikabilität einfangen soll. Ebenso werden kurz die weiteren Schritte zu diesem Thema erörtert. (rusi)

