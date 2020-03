31.03.2020

Wie sich eine Gärtnerei beim Klinikum bedankt

Einen Blumengruß der Firma Wörner Gartenbau an die Pflegekräfte des Notburgaheims Westheim überreichte Mitarbeiter Stefan Sommer (links) an den Heimleiter Martin Gedon.

Ein Dankeschön sagen an die Menschen, welche in Zeiten von Corona anderen helfen. Dies will die Herbert Wörner Gartenbau Betriebs-Gmbh. Deswegen gab es nun Blumengrüße für Kranken-, Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Neusäß, Augsburg und der Umgebung.

„Wir wollen dort, wo durch die eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten die Distanz unter den Menschen derzeit größer wird, zeigen, dass man auch näher rücken kann“, erklärt Michaela Fuhrmann vom Unternehmensmarketing.

In diesen Wochen beginne ja die Gartensaison. Durch die Schutzmaßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sei aber das Frühlingsgeschäft völlig eingebrochen. „Für uns ist das schrecklich, denn jetzt geht eigentlich das Jahresgeschäft so recht los“, so Fuhrmann.

Allerdings verfüge das Unternehmen über eine Versicherung, welche wohl das Schlimmste auffange. Anderen Unternehmen gehe es da wesentlich schlechter.

„Wir räumen jetzt die Treibhäuser aus und verteilen Frühlingsblüher“, so Fuhrmann. „Der Neusässer Tafel haben wir alle Kräuter zukommen lassen.“ So könnten die Pflanzen wenigstens den Menschen noch eine Freude bereiten. Denn demnächst beginne ja auch bald die Anzucht der Sommerpflanzen. Dann werde der jetzt von den Frühlingsblühern eingenommene Platz in den Treibhäusern benötigt.

So überbrachten Mitarbeiter des Gartenbaubetriebs Blumengrüße für die Pflegekräfte im Pflegeheim der Diakonie am Neusässer Lohwald, das Seniorenheim Notburga in Westheim, die Kursana-Domizile Haus Vinzenz in Diedorf und Haus Elisa in Bobingen, das Caritas-Seniorenzentrum St. Hedwig in Königsbrunn, das Bezirkskrankenhaus Augsburg.

Weitere Lieferungen erhalten auch die Wertachkliniken und Bobingen sowie die Uniklinik Augsburg. (lig)

