Wie soll Erlingens Mitte aussehen?

Bürger bringen ihre Vorschläge ein. Es gibt noch Fragen

Auf großes Interesse stieß auch die vierte Zusammenkunft zum Thema Dorfmittenneugestaltung. „Wir müssen etwas auf die Bahn bringen, was von Erlinger Bürger getragen wird aber auch finanzierbar sein muss“, sagte Bürgermeister Michael Higl beim Blick auf die große Besucherzahl. Es werde bestimmt noch einige Zeit vergehen, bis mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann, sagte Higl.

Beim letzten Zusammentreffen der Dorfgemeinschaft vor drei Monaten waren vier Varianten für das Vorhaben erläutert worden. Dabei kristallisierte sich ein Plan als Favorit heraus. Dieser sieht einen Neubau des örtlichen Dorfstadel vor sowie Veränderungen in den Bereichen Alte Dorfstraße, St.-Martin-Straße und Eichenweg und eine eventuelle Versetzung des Maibaumstellplatzes und der Bushaltestellen im Bereich Alte Dorfstraße.

Architektin Susanne Moser- Knoll ließ die Überarbeitungswünsche Revue passieren. Dabei plädierten die Teilnehmer unter anderem dafür, dass der Ortsstadel weiter nach Osten gerückt werden sollte und Parkplätze nur auf einer Fahrspurseite angelegt werden sollten. Außerdem sollen die Parkflächen weiter in Richtung Norden gehen, damit der Spielplatz des Kindergartens und die Krippe nach Westen verlegt werden können. Ziel sei es, eine größere Grünfläche und damit die Möglichkeit zu schaffen, ein Wasserelement einzufügen. Moser- Knoll erklärte, dass der Maibaum durchaus an seinem jetzigen Stellplatz bleiben könne aber auch an die Einmündung Alte Dorfstraße und St.-Martin-Straße verlegt werden könne. In der Gesprächsrunde fanden manche neuen Vorschläge keinen Zuspruch. Auf große Ablehnung stieß der Vorschlag, die Straßenflächen zu pflastern. Die meisten Anregungen wurden jedoch befürwortet. Zum Thema Pflasterungen erläuterte Bürgermeister Higl, dass in den vergangenen zwölf Jahren in Meitingen wegen eines Lärmminderungsprogrammes Pflasterstraßen abgebaut wurden. Christian Bayer meinte dazu, man könne die Straßen asphaltieren und Gehwege sowie Plätze pflastern, was laut Higl durchaus machbar wäre. Beim Maibaumstandort kam man zu dem Konsens, dass der alte Standort wohl der Beste sei.

Bevor es in die nächste Runde der Planungen geht, soll ein Lärmgutachten über die Umbaumaßnahmen eingeholt werden. Das nächste Treffen der Erlinger Bürger ist für Ende März 2020 eingeplant. (peh)