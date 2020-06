00:31 Uhr

Wie soll das neue Baugebiet aussehen?

Das Neubaugebiet „Am Kirchle“ in Zusmarshausen sorgt für eine Debatte im Gemeinderat. Acht Wohneinheiten sollen entstehen

Von Günter Stauch

Die Marktgemeinde kam auch während der Corona-Pause kaum zur Ruhe. Das ist jetzt bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deutlich geworden. So wies der Leiter des technischen Bauamts, Peter Finkenzeller, darauf hin, dass im Gemeindegebiet nach wie vor rund 40 Projekte liefen – millionenschwere wie der demnächst abgeschlossene Bahnbrückenneubau in Gabelbachergreut oder Arbeiten für den Straßenunterhalt von mehreren Hunderttausend Euro in den Ortsteilen. Hinzu kommen der Schulstraßen-Ausbau (1,5 Millionen Euro), die Erweiterung der Kläranlage (1,7 Millionen Euro) und die Erschließung des Baugebiets „An der Wiege II“ (2,8 Millionen Euro).

Kontrovers verlief die weitere Debatte beim Neubaugebiet „Am Kirchle“ im Allgemeinen und dem dortigen Standort „Winkelhof“ im Besonderen. Idyllisch in der Nachbarschaft der Kapelle St. Maria gelegen, sollen dort einmal acht Wohneinheiten entstehen. Bei dieser weiteren Planung hatten sich die Marktgemeinderäte zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden: entweder mit der Gestaltung nur eines von drei angefragten Büros zu beauftragen oder gleich einen ganzen Wettbewerb mit bis zu sieben Experten darüber zu starten.

Im ersten Fall wurden von Bauamtschef Finkenzeller bei den anfallenden Kosten knapp 24000 Euro angenommen, bei einer staatlichen Förderung von 30 Prozent, im anderen Fall rund 78000 Euro, bei Zuwendungen von 60 Prozent. Für die aufwendigere Variante machten sich Hafner-Eichner sowie Alfred Hegele stark, der meinte, dieses „prägende Objekt muss uns dieser Aufwand wert sein“. Die Rätin bezeichnete den Winkelhof als „Herzstück des ganzen Bauareals“, das etwa 1,3 Hektar umfasst. Während der Bürgermeister den Vorteil einer größeren Auswahl bei strikter Kostenkontrolle betonte und bei der späteren Abstimmung unterlag, warnte Susanne Hippeli davor, „dort mehr Geld in die Hand zu nehmen als unbedingt erforderlich“.

