13.09.2018

Wie soll der Turmfalke heißen?

Ein Turmfalke hat sich im Umweltzentrum in Kreppen eingenistet. Er soll nun einen Namen bekommen. <b>Foto: Martin Trapp</b>

Bewohner im Umweltzentrum soll einen Namen haben

Diedorf-Kreppen Im Umweltzentrum Schmuttertal wohnt seit einiger Zeit ein Turmfalke. Er soll künftig als Maskottchen der Diedorfer Einrichtung dienen, das etwa Kindern auf Schautafeln Wissenswertes über die heimische Umwelt näherbringt.

Nun hat das Umweltzentrum alle Kinder bis 14 Jahre aufgerufen, bei der Namenssuche zu helfen. Die Vorschläge gehen an Umweltfachfrau Anna Röder, Lindenstraße 5, 86420 Diedorf oder per E-Mail an umweltzentrum@markt-diedorf.de. Wichtig ist, dass die Adresse des Namensfinders angegeben wird. Immerhin kann der Gewinner und Namensgeber eine Geburtstagsparty im Umweltzentrum gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober. (AL)

Themen Folgen