18.06.2019

Wie soll der Verkehr aussehen?

Gersthofer CSU fordert Bürger auf, mitzudiskutieren

Die Gersthofer CSU wirbt um Mitarbeit, Mut und konsequentes Handeln beim Thema Verkehr. Deswegen findet am heutigen Dienstag, 18. Juni, um 18 Uhr eine öffentliche Sitzung zu diesem Thema statt.

Der Zeitungsartikel zur Umgestaltung der Bahnhofstraße habe erste Diskussionen im Netz ausgelöst, so CSU-Fraktionsvorsitzender Max Poppe in einer Pressemitteilung. Dabei zeichne sich ein klassisches Muster ab: „Bestehende Probleme werden aufgelistet, den angedachten Maßnahmen wird eine Verschlechterung der Ist-Situation nachgesagt und die Verantwortlichen werden kritisiert, Alternativvorschläge jedoch bleiben aus.“

Für das große Ziel einer verkehrsberuhigten und lebenswerten Innenstadt hilft aber kein weiterer Ausbau, sondern nur ein intelligentes Konzept, das den rollenden Verkehr unterordnet, hält Poppe dagegen. „Das Innenstadtkonzept kann nur ganzheitlich und nicht durch einzelne Bausteine betrachtet werden.“ Nachweislich sei Quell- und Zielverkehr der Anwohner selbst, nicht der Durchgangsverkehr die Problemstellung. „Hier müssen intelligente Abläufe zu flüssigerem Verkehr führen – Gersthofen hat mit A8 und B2 durchaus leistungsfähige West-Ost- und Nord-Süd-Umgehungen“, betont Poppe. Beim Thema des überlasteten Knotenpunktes Augsburg West müsse mit allen Beteiligten das Gespräch gesucht werden. „Bei diesem zukunftsweisenden Projekt kann nicht die Politik im Alleingang entscheiden.“ Alle Bürger seien eingeladen, an der Diskussion und Lösungsfindung teilzunehmen.

„Die Traumlösung für alle auf einen Schlag herzustellen, ist unmöglich. Es braucht ein gemeinsames Ziel, auf das man Schritt für Schritt hinarbeitet. Flexibilität, Vertrauen und Zusammenarbeit sind hierfür feste Voraussetzung.“

Als ersten Gesprächstermin bietet die CSU allen Interessierten spontan die Möglichkeit, am kommenden Dienstag, 18. Juni 2019, um 18.00 Uhr an einer öffentlichen Fraktionssitzung zu diesem Thema teilzunehmen. Treffpunkt ist am Haupteingang des Rathauses. (AL)

