Wie viel Platz brauchen die Schulen im Augsburger Land?

Mehr – weniger – stabil: Der Landkreis will wissen, wie viele Schüler es in Zukunft gibt. Eine wichtige Rolle spielt dabei Augsburg.

Von Jana Tallevi

Eine Momentaufnahme – so sieht der für Schulen zuständige Fachbereichsleiter im Landratsamt, Armin Falkenhein, die aktuellen Schülerzahlen an den Landkreisschulen.

Die sind nämlich nur an wenigen Einrichtungen gestiegen, wie Kreisrat Bernhard Walter ( SPD, Altenmünster) auf der jüngsten Sitzung des Schulausschusses überrascht festgestellt hat: nämlich am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen (von 872 Schülern in 2018 auf 917 im folgenden Jahr), an den Berufsfachschulen in Neusäß (von 198 auf 215) sowie am Förderzentrum Christophorus-Schule in Königsbrunn (von 244 auf 252). Ein Trend, der nicht zu den Erfahrungen der Bürgermeister im Landkreis zu den Entwicklungen in den eigenen Kindergärten und Grundschulen passt.

Die Zahl der Schüler im Landkreis Augsburg steigt

Tatsächlich geht auch der Landkreis von zukünftig steigenden Schülerzahlen aus. Um es für die Zukunft möglichst genau zu wissen, hat das Amt schon vor Monaten ein Schulgutachten in Auftrag gegeben. Dabei wird unter anderem aus den aktuellen Schülerzahlen in den Grundschulen, den Daten aus den Kindergärten sowie aus weiteren Entwicklungen, etwa neuen Wohngebieten in einzelnen Kommunen, abgeleitet, wie sich die Übertrittszahlen auf die Landkreisschulen entwickeln können. Das sind alle Realschulen und Gymnasien im Landkreis sowie die drei Förderzentren in Gersthofen, Dinkelscherben und Königsbrunn und berufsbildende Schulen, vor allem in Neusäß.

Doch noch lassen die Ergebnisse auf sich warten. Warum, erklärte Amtsleiter Michael Püschel: Für ein verlässliches Ergebnis sollen nun noch Daten aus der Stadt Augsburg eingearbeitet werden. Dort soll unter anderem im Süden von Haun-stetten ein ganz neuer Stadtteil entstehen. „Das wird Auswirkungen haben vor allem an den Schnittstellen zum Landkreis“, so Püschel im Schulausschuss. Haunstetten grenzt direkt an Königsbrunn, der Weg zum dortigen Gymnasium und zur Realschule wäre kurz.

Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen soll neu gebaut werden

Wichtig sind die Zahlen für die Planung des Landkreises. Das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen soll in den nächsten Jahren neu gebaut, das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß vollständig saniert werden. Unter anderem in den Realschulen in Königsbrunn und Zusmarshausen sollen weitere Klassenräume geschaffen werden. Eventuell muss aufgrund des Schulgutachtens noch einmal nachgerechnet werden, ob der Platz in Zukunft auch ausreicht.

