vor 38 Min.

Wie viel der Landkreis Augsburg 2020 ausgeben will

Große und vor allem teure Baumaßnahmen, in der Hauptsache für Bildungseinrichtungen, will der Landkreis Augsburg realisieren.

Prognose: Die Ausgaben für soziale Leistungen steigen. Zudem wird in Schulen und Dienstgebäude investiert.

Von Jana Tallevi

„Wir investieren in die Zukunft“: Gleich mehrmals hat Landrat Martin Sailer ( CSU) bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2020 für den Landkreis dieses Motto genannt. Was er damit meint: Große und vor allem teure Baumaßnahmen, in der Hauptsache für Bildungseinrichtungen, werfen ihre Schatten voraus. Auch die aktuelle Vergrößerung des Landratsamts ist so eine Anlage für folgende Generationen.

Der Entwurf zeigt zudem im Verwaltungshaushalt, dass das das Amt im Bereich seiner sozialen Leistungen stärker gefragt wird. So rechnet Abteilungsleiterin Marion Kolbe mit einer deutlich spürbaren Steigerung der Ausgaben für die Seniorenberatung. Für die Unterstützung der Schaffung von weiteren Kurzzeitpflegeplätzen sollen mehr als 300.000 Euro im Haushalt 2020 eingeplant werden, schlägt sie vor. Zudem rechnet sie mit einer deutlichen Steigerung der Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und vor allem bei Arbeitssuchenden sowie für Unterkunft – auch wenn diese Posten größtenteils vom Bund übernommen werden und im Landratsamt Augsburg Durchlaufposten sind.

Im Bauamt wird die elektronische Akte eingeführt

Eine Umstellung im Landratsamt wird in Zukunft auch die Bürger betreffen: Im Bauamt wird die elektronische Akte eingeführt, gleichzeitig sollen in den kommenden Jahren die vorliegenden Bauanträge digitalisiert werden, sagte Simon Schamberger vom Geschäftsbereich Bau- und Umweltrecht. Wie viel die Umstellung am Ende kosten werde, sei noch nicht klar. Am Ende werde die Digitalisierung auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiter im Landratsamt verändern, so Landrat Sailer – in welcher Weise jedoch, das sei noch nicht absehbar.

Digitalisierung kostet aber auch: Geschäftsbereichsleiter Michael Püschel sagte, dass die Internetzugänge der Landkreisschulen, sowohl für stationäre Computer als auch im Bereich WLAN nun auf jeweils rund ein GB aufgerüstet werden sollen – was jährlich 500.000 Euro im Unterhalt ausmache.

Sechs Millionen Euro für die Erweiterung des Landratsamts

Am Ende sind es jedoch Bauvorhaben, die die größten Beträge im Haushalt ausmachen, nämlich knapp 22 Millionen Euro der Gesamtinvestitionssumme von 31 Millionen Euro in 2020. Davon sind knapp sechs Millionen Euro für die Erweiterung des Landratsamts am Prinzregentenplatz in Augsburg vorgesehen, 3,2 Millionen Euro für den Umbau am Zeltplatz Rücklenmühle in Zusmarshausen und die Planungen des Neubaus des Gymnasiums Gersthofen (3,5 Millionen Euro) und der Sanierung des Gymnasiums Neusäß (2,8 Millionen Euro). Diese Summe sei jedoch erst ein Vorgeschmack auf die „dicken Jahre“ ab 2021, so Landrat Sailer. Dann wächst die Investitionssumme auf 160 Millionen Euro. „Unser Auftrag für die Zukunft: Wichtige Investitionen vorantreiben und trotzdem mit Bedacht handeln.“ Ein wichtiges Signal in Richtung südlicher Landkreis sieht Martin Sailer in der Unterstützung der Wertachkliniken, die 2020 bei 5,2 Millionen Euro (2017 waren das erst 1,9 Millionen Euro) liegen soll. „Wir stehen uneingeschränkt zu beiden Häusern“, machte er deutlich.

Rückgang der Gewerbesteuer um 5,2 Prozent

Leisten kann sich der Landkreis seine Investitionen auch durch die hohe Umlagekraft, die mit 7,2 Prozent über dem schwäbischen und bayerischen Durchschnitt liegt. Landkreiskämmerer Gunther Füßle warnte jedoch: Bereits 2019 rechnet er mit einem Rückgang der Gewerbesteuer um 5,2 Prozent, auch wenn die Einnahmen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer noch einmal zulegen konnten.

Mit einem rechnerischen Kniff rechnet der Landkreis mit einer Nettoneuverschuldung von null Euro: So sollen mithilfe einer neuen Kreditaufnahme von drei Millionen Euro alte Schulden in gleicher Höhe getilgt werden. Zur Finanzierung der Vorhaben sollen außerdem 5,6 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden. Die Frage an die Fraktionen sei nun, ob sich der Landkreis unter diesen Voraussetzungen die „schwarze Null“ leisten wolle. „Unser Ziel sollte lauten: Gar keine Kreditaufnahme“, findet der Landrat. Vorschläge zu Sparmöglichkeiten sollen nun die Fraktionen suchen. Im Januar werden die Verhandlungen weitergehen, für 17. Februar 2020 ist der Beschluss des Etats vorgesehen.

Themen folgen